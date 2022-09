Fdi primo partito a Lucca, Capannori e Viareggio. Il Pd perde le sue roccaforti: flessione a Barga, débacle ad Altopascio e Bagni. Remaschi perde a Coreglia

La provincia di Lucca vira a destra. È stato un risultato schiacciante quello della coalizione trainata da Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni si afferma primo per preferenze nel comune capoluogo di provincia arrivando a sfiorare il 30%, con un 28,97%. Ma è in alcuni comuni della Piana e della Valle del Serchio, tradizionalmente roccaforte del centrosinistra, che Fdi fa un vero e proprio boom, superando in qualche caso significativamente anche questa soglia. Il Pd, invece, perde le sue tradizionali roccaforti, come Barga dove non è più primo partito, e registra débacle a Bagni di Lucca e ad Altopascio. Il terzo polo regge il colpo ma in alcuni comuni della Garfagnana, in primis a Castelnuovo, fa meglio che nel resto della provincia o a Coreglia dove il sindaco Marco Remaschi, candidato alla Camera per il partito di Calenda non la spunta sul nome di Fdi.

Anche nel comune capoluogo il candidato Fdi alla Camera nel collegio uninominale della provincia, Riccardo Zucconi, fa il pieno di voti, con il 41,53% dei voti di coalizione. A distanza la candidata del centrosinistra Serena Mammini che si attesta poco sopra 31%, un risultato molto migliore rispetto al resto dei comuni del collegio. A proposito di centrosinistra: a Lucca anche se il Pd resta sopra la soglia “critica” del 20% è largamente superato dal partito di Giorgia Meloni che ha ottenuto anche qui un risultato migliore perfino della media nazionale.

“A Lucca come Fratelli d’Italia sfioriamo il 30%, siamo il primo partito con 8 punti di distacco dal Pd – chiosano il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore comunale Marco Martinelli e il coordinatore provinciale Riccardo Giannini -. Siamo tre punti sopra la media nazionale e tre punti sopra la media regionale, primo comune capoluogo della costa, terzo comune capoluogo della regione dopo Arezzo e Grosseto (dove il centrodestra governa da più di 5 anni). È stata una vittoria oltre ogni aspettativa che premia la leader Giorgia Meloni e una campagna fatta di contenuti, condotta tra la gente battendo con grande intensità il territorio della provincia di Lucca, intercettando le necessità delle famiglie e delle imprese in un momento di grande difficoltà generale. Adesso è il tempo delle responsabilità, le persone hanno bisogno di risposte”.

Ma se a Lucca il partito di Meloni fa bene, a Capannori la sua vittoria è ancora più schiacciante: qui Fdi è il primo partito con il 32% delle preferenze. Stesso discorso a Viareggio, dove il partito è al 27,64%, di gran lunga primo partito. Sempre qui il terzo polo fa flop, peggio del candidato del M5S: Maria Cosimo Ferri, infatti, si ferma ad un 7,75% mentre Edda Baldi, candidata Cinque Stelle supera il 12%.

Restando ai risultati del terzo polo nel collegio uninominale per la Camera della provincia di Lucca, Marco Remaschi a Lucca sfiora il 10%, fermandosi poco al di sotto. Non basta per passare ma quello di Azione è il terzo candidato più votato. A Coreglia, Comune dove Remaschi è sindaco, il candidato fa molto bene ma non la spunta su Riccardo Zucconi di Fdi. Il primo cittadino e ormai ex aspirante deputato ottiene nel suo comune il 26,49% dei voti, contro il 44,14% dello sfidante del centrodestra.

A Barga tradizionale feudo del centrosinistra la candidata dem Serena Mammini fa meglio che altrove, superando il 27% delle preferenze ma Zucconi la supera. Sebbene il Pd resti sopra il 20% (attestandosi al 21%), Fratelli d’Italia guadagna campo anche all’ombra del Castello, con dieci punti percentuali in più rispetto ai dem. A Borgo a Mozzano, dove è sindaco il segretario territoriale del Pd, Patrizio Andreuccetti, il partito di Meloni fa pure meglio e raggiunge il 33% mentre il Pd sfiora ma non raggiunge il 20%. A Gallicano dove la maggioranza comunale ha simpatie grilline, il M5S fa peggio del terzo polo. Qui il candidato Remaschi sfiora l’11%, con uno dei risultati migliori a livello provinciale. Non come a Castelnuovo, dove l’elettorale premia il sindaco di Coreglia regalandogli il 12%. Il Pd qui si attesta ad un solido 24% e Fratelli d’Italia non fa bene come altrove, arrivando comunque al 27%.

Per i dem è débacle ad Altopascio: il Pd ottiene appena il 15,28% (la coalizione supera di poco il 20%) mentre Fratelli d’Italia è oltre il 35% e il centrodestra raggiunge addirittura il 54,64%. Il Partito Democratico è sotto la media nazionale anche a Porcari, dove c’è un’amministrazione a guida centrosinistra: guardando sempre i dati del collegio uninominale provinciale per la Camera qui la coalizione raggiunge il 53,76%. Fratelli d’Italia, inoltre, doppia il Pd come voti ottenuti.

A Bagni di Lucca dove è stata a giugno riconfermata l’amministrazione di centrosinistra, alle politiche si assiste ad una sorta di “ribaltone”. Il Pd alle urne per le legislative è ai minimi termini, non arrivando nemmeno al 15%. Fratelli d’Italia invece è asso pigliatutto con il 35,95% delle preferenze. Gode di ottima salute qui anche la Lega, che supera il 10% e Forza Italia che si attesta sul 9%.