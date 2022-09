Forza Italia, Bergamini verso il ritorno alla Camera grazie al proporzionale

Il mancato passaggio, salvo sopresa nel calcolo dei resti, di Massimo Mallegni in Senato, come da lui comunicato ad amici e simpatizzanti, trova un contraltare in alcune buone notizie che arrivano da Forza Italia a livello regionale.

Oltre ai due seggi uninominali, ottenuti da Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, per Forza Italia in Toscana, infatti, nel proporzionale potrebbe scattare l’elezione alla Camera di Deborah Bergamini. L’attuale sottosegretaria verrebbe eletta nel collegio P1, nel quale è capolista, e dove Forza Italia ha ottenuto il 7,02% dei voti.