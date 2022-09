Fratelli d’Italia, è il momento della festa: “Un risultato enorme”

Al livello di partiti senza dubbio il grande risultato è quello di Fratelli d’italia. Grande soddisfazione, in particolare, per il partito della Meloni, che stacca in città a Lucca di sette punti percentuali il Pd, confermandosi il traino della coalizione di centrodestra. Fdi è cresciuto di 12 punti a Lucca rispetto alle regionali del 2020, il dato politico e non amministrativo più recente. Fratelli d’Italia, inoltre, a Lucca è tre punti sopra la media nazionale e regionali ed è il più forte partito territoriale fra i comuni capoluogo della costa (Massa, Pisa, Livorno e Carrara) e il terzo nei comuni capoluogo dopo Arezzo e Grosseto dove, però, il partito è al governo da cinque anni.

Fra i risultati poi spicca quello di Riccardo Zucconi, rieletto alla Camera dei Deputati. Per lui arriva il miglior dato della Toscana sia a livello di coalizione (46,82), sia a livello di partito (31,40) nel collegio. Tanti, inoltre, oltre 3mila, i voti personali collezionati dal parlamentare viareggino, pronto a una nuova esperienza a Montecitorio, se non proprio nella compagine di governo.

“Grande soddisfazione, un risultato enorme per Fratelli d’Italia e per Giorgia Meloni. Un ringraziamento agli elettori e a tutti i militanti che si sono impegnati senza sosta in questa campagna elettorale: una campagna fatta di contenuti e condotta tra la gente battendo palmo palmo il territorio della provincia di Lucca, intercettando le necessità delle famiglie e delle imprese in un momento di grande difficoltà generale. È l’ora di iniziare a dare risposte ai problemi dei cittadini e delle attività economiche”. Lo dichiarano il consigliere regionale Vittorio Fantozzi, il coordinatore comunale Marco Martinelli, il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni ed il coordinatore di Capannori Paolo Ricci.

“L’Italia oggi si sveglia con un nuovo governo, un risultato storico per l’Italia. Questo lo dobbiamo a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, spina dorsale dell’amministrazione Pardini a Lucca ed oggi spina dorsale del governo”. Lo dichiarano il sindaco Michele Giannini di Fabbriche di Vergemoli, l’assessore Moreno Bruni, i consiglieri Diego Carnini, Laura Da Prato, Lido Fava e Niccolò Maltese di Lucca, il consigliere Anna Maria Frigo di Bagni di Lucca e Massimiliano Simoni, Arturo Marsili e Marco Agnitti componenti del provinciale Fratelli d’Italia.

“Lo dobbiamo – spiegano – ai candidati di spessore che abbiamo presentato, che attraverso la propria preparazione e l’ascolto dei cittadini hanno ottenuto il consenso dagli stessi. Lo dobbiamo a tutti gli eletti, i militanti e gli amici di Fratelli d’Italia che hanno lavorato e combattuto senza mai arrendersi. Ora è il momento della responsabilità. Auguriamo buon lavoro a Riccardo Zucconi, il candidato ed oggi parlamentare del collegio lucchese, sarà un grande punto di riferimento per tutto il territorio e saprà dare, come il governo di cui fa parte, risposte concrete per la situazione economica delle famiglie, dei lavoratori e delle aziende italiane, con serietà, competenza e impegno”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal circolo Fdi di Capannori: “Ringraziamo i 7270 elettori che hanno dato la fiducia a Fratelli d’Italia, facendoci raggiungere la percentuale del 32,80% sul territorio, siamo il primo partito oltre che in Italia, anche a Capannori e questo è motivo di grande soddisfazione e gioia, dopo anni di ascolto, lavoro, proposte, impegno senza sosta, come obiettivo rivolto a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Continueremo ad essere disponibili per cambiare definitivamente insieme la giunta nel 2024, ci troverete sempre e ovunque, disposti a migliorare il nostro territorio”.