M5S: Ricciardi e Quartini eletti alla Camera, Licheri va in Senato

Riccardo Ricciardi e Andrea Quartini alla Camera ed Ettore Licheri per il Senato: sono questi i candidati M5S eletti in Toscana. Al momento, sarebbe fuori Manuela Bellandi che correva nel proporzionale per Montecitorio.

“A nome di tutto il Movimento – dice Irene Galletti, capogruppo in consiglio regionale – auguro loro buon lavoro certa che i nostri ‘toscani’ daranno un contributo importante al lavoro in Parlamento. Colgo questa occasione per ringraziare tutta la squadra: i candidati che si sono messi a disposizione e hanno condotto una campagna serrata, incentrata sull’ascolto e sull’incontro con le persone; tutti gli attivisti che ci hanno aiutato e sostenuto nel lavoro quotidiano. Un ringraziamento speciale a Laura Bottici, senatrice uscente, che è stata un riferimento fondamentale per tutti noi e ad Alfonso Bonafede”.

“C’è un’agenda progressista – aggiunge – da portare avanti anche in Toscana, lo faremo tutti insieme e siamo pronti a lavorare con tutti coloro che condivideranno il nostro impegno contro le disuguaglianze e per gli ultimi”.