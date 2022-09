Mallegni (FI) resta fuori dal Senato: “E’ stata una corsa difficile”

Il centrodestra scalfisce la roccaforte rossa della Toscana, ma a livello locale si devono registrare alcuni esclusi eccellenti. Tra questi c’è l’ex senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni che non è risultato eletto. Come noto l’azzurro correva per un seggio a Palazzo Madama nel proporzionale che ha assegnato tre poltrone a Fdi, due al Pd, una al M5S, una alla Lega e una al terzo polo (che è il seggio di Matteo Renzi).

“E’ stata una corsa difficile ma ricca di soddisfazioni – ammette Mallegni -. Ho visitato tutta la Toscana e parlato con centinaia di persone. Ho visitato imprese e famiglie, toccato con mano i problemi reali di una regione in difficoltà. Oggi il centro destra è al Governo e sono certo che faremo bene nell’interesse di tutti i cittadini. Per quanto mi riguarda, purtroppo, non sono stato rieletto al Senato”.