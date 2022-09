Senato e Camera, tutti gli eletti in Toscana dal proporzionale: c’è Matteo Renzi

Elezioni politiche, ci sono gli eletti del proporzionale. Li ha ufficializzati in serata il ministero dell’interno.

Alla Camera in Toscana passano Giovanni Donzelli, segretario organizzativo del partito (in due collegi), Chiara La Porta (in due collegi) per Fratelli d’Italia, Andrea Barabotti, compagno della parlamentare europea Susanna Ceccardi, per la Lega, Deborah Bergamini per Forza Italia, Anna Ascani, Laura Boldrini, Simona Bonafè e Arturo Scotto per il Pd, Nicola Fratoianni per Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Bonifazi (in due collegi) per il Terzo Polo, Andrea Quartini, il pietrasantino Riccardo Ricciardi per il Movimento Cinque Stelle.

Al Senato passano Patrizio La Pietra (eletto anche all’uninominale) e Daniela Santanché per Fratelli d’Italia, Claudio Borghi per la Lega, Silvio Franceschetti, Dario Parrini e Ylenia Zambito per il Pd, Ettore Licheri per il Movimento Cinque Stelle, Matteo Renzi per il Terzo Polo.

Entrano per scorrimento, con tutta probabilità, in parlamento Alessandro Amorese e Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia all Camera, Lucia Annibali o Alice Rossetti per il terzo polo e Paolo Marcheschi, ex commissario comunale del partito a Lucca ed ex consigliere regionale, per Fratelli d’Italia al Senato. Se Licheri opterà per l’elezione in Sardegna entrerà in parlamento anche la lucchese del Movimento Cinque Stelle Manuela Bellandi.