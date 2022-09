Senato, La Pietra (Fdi) avanti su Graziani (Pd). Camera, Zucconi in testa nel duello con Mammini. I dati dello spoglio

Al centrodestra le sfide nei collegi che comprendono i Comuni della provincia di Lucca. Questo il quadro che si va delineando e che porterà, salvo scossoni in nottata, in parlamento Elisa Montemagni della Lega e Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia alla Camera, Manfredi Potenti della Lega e Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia in Senato.

Ci sarà da attendere, invece, l'esito del voto regionale per conoscere i promossi dal proporzionale.

Una sfida che, fin dalle prime proiezioni, si è giocata, anche in Toscana, tra i candidati di centrosinistra e centrodestra.

Al Senato dove praticamente per tutta la provincia di Lucca la sfida è stata fra Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia e Anna Graziani del Pd, è il candidato del centrodestra a guidare il duello fin dai primi minuti dello spoglio. Il distacco sulla candidata dem si approfondisce via via che arrivano i dati dalle sezioni. Quando quasi la metà dei seggi è scrutinata (500 sezioni su 1.143), La Pietra si attesta al 42,77% con 90.005 voti. Graziani è invece al 30,43% pari a 64.033 voti.

La Pietra, già a 100 sezioni scrutinate su 1.143 è in leggero vantaggio sulla sfidante dem, con 14.310 voti (pari al 44,33%) contro i 10.479 voti per la candidata del Pd, che è al 31%. A 232 sezioni la tendenza si consolida: La Pietra è avanti di circa 10mila voti e con 38.469 preferenze si attesta al 42%. Graziani è al 31,17%. Manuela Bellandi, candidata M5S, è a circa il 10% con 9.819 preferenze. Il distacco fra il candidato del centrodestra in vantaggio e la candidata del centrosinistra si va approfondendo a 359 sezioni scrutinate: La Pietra ottiene 60.953 voti, contro i 44.666 di Graziani. Voti che portano il candidato Fdi al 42%.

Occhi puntanti anche sul collegio di Pisa - Livorno, che comprende anche Camaiore, Massarosa e Viareggio, dove il candidato del centrosinistra è il senatore uscente Andrea Marcucci, che sfida il senatore uscente della Lega, Manfredi Potenti. A 25 sezioni scrutinate su 910, Marcucci è dietro Potenti con 2.879 voti (pari al 31%). Lo sfidante del centrodestra è al 44,53% con 4.112 voti. Il distacco tra i due sfidanti si allarga a 115 sezioni scrutinate: Potenti è avanti su Marcucci di circa 5mila voti. Il candidato del centrodestra con i suoi 21.334 voti è al 41,98% contro il 31,95% del senatore dem uscente.

Il resto sono le sfide del proporzionale. Nella nottata, e forse oltre, si capirà se ce l’hanno fatta i capilista di Forza Italia a Camera e Senato Deborah Bergamini e Massimo Mallegni oppure, nel centrosinistra, il capolista di SI/Verdi al Senato, il lucchese Eros Tetti o la vicecapolista del Movimento Cinque Stelle sempre per Palazzo Madama, Manuela Bellandi.

Per la Camera, dunque, nel collegio di Lucca, Valle del Serchio e Valdinievole, se la giocano Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia e Serena Mammini del Pd. Indicazioni del tutto parziali e non significative dalle prime 2 sezioni scrutinate su 404 complessive danno in lieve vantaggio Zucconi con 53 voti, contro i 49 di Serena Mammini. A 7 sezioni scrutinate l'indicazione è conferma, con il candidato del centrodestra avanti con 286 voti contro i 177 della candidata del centrosinistra. Marco Remaschi, del terzo polo, si attesta con 59 voti al 10%.

A 28 sezioni scrutinate Zucconi distacca Mammini. Il candidato del centrodestra infatti raggiunge il 47% mentre la sfidante si attesta al 27,3%.

Nel collegio della Versilia e di Massa si sfidano, invece, Elisa Montemagni della Lega e Martina Nardi, ancora del Pd. A 20 sezioni scrutinate su 456 Montemagni è avanti con il 42,57% pari a 1.519 voti. Nardi è al 31,08%. Situazione che non cambia a 41 sezioni scrutinate. Montemagni è in testa con il 43,32%, contro il 29,48% di Nardi.