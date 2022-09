Borgo, Motroni (Fdi): “Serve maggiore attenzione su tutto il territorio”

Marina Motroni, coordinatrice di Fratelli d’ Italia a Borgo a Mozzano, pone nuovamente in evidenza le criticità sul territorio comunale, ampiamente conosciute dell’amministrazione comunale. In particolare, la manutenzione dei fossi risulta pesantemente deficitaria creando situazioni di degrado dei manti stradali e di potenziale pericolo allagamenti.

“Non è certo compito del sindaco intervenire direttamente in questa situazione di degrado, ma è sicuramente compito del sindaco fare intervenire l’ente preposto alla manutenzione – afferma Marina Motroni – ovvero Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico nei nostri Comuni è una cosa importantissima, oggettiva, che ricade direttamente sulla popolazione”.

“La nostra amministrazione comunale – continua Marina Motroni – dal primo giorno in cui si è insediata è stata brava a curare l’immagine e la propaganda legata ai grandi interventi; un po’ meno brava, secondo il mio parere, nell’ordinaria manutenzione che spesso risulta modesta per non dire insufficiente. Le numerose lamentele e le continue richieste di intervento che sovente incontro tra la popolazione, mostrano un quadro del Comune che non è roseo come viene spesso evidenziato sui media dall’amministrazione. Anche i risultati delle elezioni a Borgo a Mozzano hanno visto il trionfo di Zucconi, FdI, che ha letteralmente doppiato la candidata del Pd Mammini. Chiedo quindi l’intervento sui fossi da parte del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord ed una maggiore attenzione su tutto il territorio”.