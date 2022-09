Nuovo amministratore unico alla Metro Srl: scelto Roberto Di Grazia

È un commercialista in quota Lega, Roberto Di Grazia, il nuovo amministratore unico della Metro Srl, la società che gestisce i parcheggi cittadini.

Lo ha deciso il sindaco Mario Pardini con un decreto che reca la data di oggi. Di Grazia prende il posto di Cristian Bigotti, che si è dimesso, a seguito dell’esito delle elezioni, lo scorso 16 di agosto.

La scelta è caduta su Di Grazia alla luce “dell’elevata professionalità e delle molteplici esperienze maturate in ambito aziendale sia in qualità di consulente alla direzione societaria (con particolare riferimento ad operazioni straordinarie quali scissioni, fusioni, trasformazioni, acquisizioni, conferimenti e liquidazioni) nonché di amministratore delegato, curatore fallimentare e commissario liquidatore”.

Roberto Di Grazia era uno dei nomi presentati al tavolo del centrodestra dalla Lega come possibile candidato sindaco della città. Servirà Lucca in un altro ruolo, in una delle società che fa più ‘cassa’ nella galassia di Lucca Holding.