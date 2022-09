Ricciardi rieletto alla Camera: “Il nuovo corso del Movimento 5 stelle è appena decollato”

“Essere rieletto alla Camera dei deputati è un onore immenso. La soddisfazione per il risultato del Movimento è enorme ma abbiamo la consapevolezza che ci aspettano anni difficili. Come Movimento abbiamo la responsabilità di rappresentare milioni di donne e uomini che non accettano le disuguaglianze che ci sono in Italia: economiche, sociali, territoriali, generazionali e di genere”.

Lo afferma Riccardo Ricciardi, pietrasantino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle commentando il risultato elettorale e la sua conferma alla Camera dei Deputati.

“Siamo diventati il punto di riferimento della parte di paese che crede in una politica progressista dove la transizione ecologica e solidale sia necessaria e urgente. La politica – prosegue -non si fa costruendo artificiosi cartelli elettorali e chiedendo il voto solo perché gli altri sono brutti e cattivi. La si fa dando uno slancio ideale e mostrando una prospettiva”.

Ricciardi illustra quindi la visione del Movimento 5 Stelle: “Noi vogliamo un Paese dove se nasci in una famiglia con pochi mezzi o in periferia, avrai le stesse opportunità degli altri; dove, se nasci donna, non dovrai vivere in ambienti in cui una cultura maschilista ti relega ai margini; dove se hai un’idea e vuoi aprire un’impresa non dovrai perdere risorse ed entusiasmo ancora prima di iniziare; dove il diritto alle cure sia garantito, pubblico e universale; dove se nasci oggi, avrai il diritto, domani, di vivere in un pianeta pulito”.

“Oggi – conclude il vicepresidente – il nuovo corso del Movimento 5 Stelle non ha raggiunto un traguardo ma è appena decollato”.