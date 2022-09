Elezioni, Baccelli (Pd): “Occorre un campo largo che non sia quello delle potenziali alleanze ma quello della politica”

Elezioni, anche l’assessore regionale Stefano Baccelli interviene sull’esito delle urne.

“In politica, e nella vita – dice l’assessore – ci sono sconfitte che fanno più male. Anche se ritenute probabili, quando arrivano lasciano il segno. E bruciano. Sembrano non solo evidenziare una crisi ma azzerare la prospettiva, cancellare quanto di buono si è comunque realizzato e la stessa idea di futuro. Quella subita dal Pd domenica nelle elezioni nazionali è una di queste”.

“Ci saranno tempi, modi e luoghi appropriati per ripercorrere le tappe – che sono tante – che hanno portato a questo esito. Ma si tratta di un “rito” per il quale francamente non vado pazzo. Anche perché, troppo spesso, del senno di poi sono pieni i fossi. E poi perché più che il passato, conta il futuro. Mi piace più partire da una certezza. Per me limpida. Che le ragioni di giustizia sociale e le conquiste civili da cui trae origine il Pd chiedono più che mai, in un tempo di transizione e sofferenza economica e sociale, di essere rappresentate. Che in momenti come questo occorre avere coraggio, fidarsi dei propri valori e aprirsi senza timore alle ragioni del futuro. Occorre un “campo largo” che non sia quello delle potenziali alleanze ma quello della politica a tutto campo, la capacità di rinnovarci radicalmente nell’attitudine ad individuare i veri bisogni, le giuste aspirazioni delle persone e trasformarle in proposte e progetti concreti, cioè in bene comune”.

“Del Pd c’è bisogno – conclude Baccelli – ed è ora il momento di rimboccarsi le maniche per ripartire, con umiltà, ma con altrettanta determinazione, per ritrovare la sintonia con i tanti cittadini italiani che in noi guardano. Qualche incarico di governo in meno e qualche riunione di quartiere in più aiuterà a ritrovare la strada; a costruire fiducia nuova; a lottare per ciò in cui crediamo. Il domani è già iniziato”.