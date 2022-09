Riparte da Lucca e Montecarlo la campagna di ascolto di Fratelli d’Italia

Riparte da Montecarlo e Lucca l’iniziativa Ascolto, Annoto, Agisco.“Una promessa da mantenere, un dovere e un impegno preso nei confronti del territorio e dei cittadini che mi hanno eletto”, come dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi.

Venerdì (30 settembre) appuntamento a Lucca presso Gino Bistrot Bar, in piazza Santa Maria, dalle 11,30 alle 13,30. Sabato (1 ottobre) ricevimento pubblico a Montecarlo, al bar Bistrot via Roma, dalle 11 alle 12.

“Sarà anche l’occasione per compiere un’analisi del voto politico che ha premiato Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia – sottolinea Fantozzi – all’impegno in consiglio regionale consegue la necessità di continuare come da un anno a questa parte ad ascoltare il cittadino ed effettuare sopralluoghi, visite, incontri a Lucca e provincia. I residenti dei vari territori hanno l’impellente necessità di far ascoltare le loro istanze, di far conoscere i loro problemi e necessità, ma anche le loro proposte per migliorare la sanità, la viabilità, i servizi. Ascolterò, raccoglierò problemi e suggerimenti e li porterò nelle sedi competenti affinché alle domande seguano adeguate risposte”.