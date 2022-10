Pd, al circolo del centro storico assemblea per l’analisi del voto

Il Circolo Centro Storico del Pd promuove per giovedì prossimo (6 ottobre) alle 18 alla sede di piazza S. Francesco un’assemblea aperta agli elettori del centro sinistra ed alle forze politiche del centro sinistra per analizzare le implicazioni politiche del voto del 25 settembre.

“La legge elettorale – scrive il segretario Roberto Panchieri – ha premiato il centro destra con la maggioranza assoluta dei parlamentari pur non essendo stata conseguita la maggioranza assoluta degli elettori. La sconfitta del centro-sinistra, incapace di raggiungere un accordo elettorale di governo, è netta, e consegna al Pd il compito di guidare l’opposizione e di preparare le condizioni per la rivincita elettorale. Dal voto esce confermata la tendenza emersa negli ultimi anni che vede sistematicamente premiato chi non ha avuto responsabilità di Governo. La Meloni sarà il prossimo presidente del Consiglio in una situazione economico-politica molto difficile e pericolosa. Poiché governare è cosa diversa dal chiacchierare sarà messo alla prova il suo valore. Al Pd spetta il compito della innovazione ideale, culturale, politica e organizzativa per il rilancio della sua azione. Per ottenere il miglior risultato possibile è indispensabile che entri in gioco una nuova generazione di giovani donne e uomini che prendano in mano la direzione politica del Partito a tutti i livelli, dai Circoli di base alla Segreteria nazionale. La politica ha bisogno di aria nuova. Stare alla opposizione è una occasione storica per il Pd di rigenerarsi ed iniziare un cammino nuovo, lontano dalle tentazioni di ricoprire sempre e comunque incarichi di governo e di potere”.