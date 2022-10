Ex Manifattura sud, Panchieri (Pd): “Del progetto PoliMea Lucca ancora nessuna traccia”

“Che fine ha fatto il progetto PoliMeA Lucca?”. A chiederselo è il segretario del circolo centro storico Pd Roberto Panchieri, dopo gli annunci fatti nei mesi scorsi da Music Innovation Hub sulla ipotetica realizzazione di un polo della musica e dell’arte all’ex manifattura sud.

“Dissero che la proposta sarebbe stata presentata alla nuova amministrazione a fine estate ma l’estate è trascorsa e se non erro, non si ha notizia alcuna di idee presentate – va avanti Panchieri -. Forse il sindaco, anche se impegnato nelle ultime complicate fasi della composizione del puzzle sull’assegnazione delle presidenze delle partecipate, ne sa qualcosa. Forse anche la giunta, impegnata nel frattempo a portare avanti i progetti finanziati dalla precedente amministrazione o a dismetterne inspiegabilmente alcuni, è a conoscenza di questa proposta. Chi non ne sa niente è certamente la città, del confronto con la quale non si ha notizia. E i comitati, infaticabili corifei del mantenimento della proprietà pubblica del ‘ruderone’, tacciono e si riposano. Tanto loro l’obiettivo lo hanno conseguito. Il ‘ruderone’ è ancora lì e se ne va lentamente in malora, fulgido esempio della difesa della lucchesità nei tempi attuali. Se le cose fossero andate diversamente come era possibile, oggi assisteremmo a un cantiere in piena attività, al termine del quale avremmo potuto apprezzare il pieno recupero ad attività produttive, culturali, amministrative di una porzione consistente e abbandonata a se stessa del centro storico. Adesso non resta che attendere le buone notizie da parte di chi si è fatto avanti“.