Difendere Lucca: “Stop a questo ridicolo teatrino, la scultura di piazzale Boccherini sia rimossa”

La lista civica Difendere Lucca interviene nel dibattito sul monumento di piazzale Boccherini: “Quell’opera da troppo tempo è diventato uno spazio pubblicitario che l’artista usa per imporre alla cittadinanza i suoi messaggi politici, è giunto il momento di rimuoverla e spostarla altrove. Poniamo fine a questo ridicolo teatrino ”.

“Va inoltre ricordato – prosegue la nota – che il monumento si trova in zona vincolata e che ogni modifica apportata deve necessariamente ricevere l’autorizzazione dell’autorità preposta. Non può passare il principio che per determinate posizioni politiche si possa andare in deroga alle leggi che tutti i comuni cittadini sono tenuti a rispettare”.

“Quello che chiediamo con forza al Ssndaco – conclude Difendere Lucca – è di dare seguito alle dichiarazioni fatte nel maggio 2025 e da noi condivise, quando affermò di voler risolvere definitivamente la questione. Adesso la misura è colma, si passi ai fatti e si rimuova la scultura da piazzale Boccherini una volta per tutte”.