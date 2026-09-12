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Una giornata sociale per ringraziare chi li sta aiutando: un sabato con Giovane Grido Lucca e Faust
A un mese dal blocco “in rispetto dei morti del ’44” e dopo il lancio di una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese legali che ne sono conseguite
Una giornata sociale. Che arriva a un mese dal blocco “in rispetto dei morti del ’44” e dopo il lancio di una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese legali che ne sono conseguite.
Giovane Grido Lucca e Faust Fronte Autonomo Studenti Territorialisti invitano “tutti coloro che ci stanno sostenendo a ritrovarsi per una giornata sociale sabato 19 settembre alla biblioteca popolare di San Concordio per Il Gran convivio dell’antifa inguaiato.
“Abbiamo ricevuto – raccontano – la solidarietà di studenti, lavoratori e aziende che abbiamo sostenuto in battaglie durante questi anni e, in generale, da molti abitanti di Lucca, che da subito e in poche ore, nel primo giorno, hanno raccolto più di 700 euro, che stanno continuando a salire”. Di qui la giornata conviviale, con musica dal vivo dalle 16,30 e fino a sera con, tra gli altri, Aruspicina e Bol.gia. Alle 18,30 si svolgerà l’assemblea studentesca d’inizio anno di tutti gli studenti degli istituti lucchesi, “in cui discuteremo di scuola, riarmo, irreggimentazione, Stazzema e carovita di guerra”. A seguire, la serata continuerà con musica e convivialità.
“Il 12 agosto – spiegano – abbiamo difeso il rispetto dei morti e della memoria di ieri e pensiamo che questo si leghi a doppio filo con l’azione sull’oggi: contro stato di guerra e dittatura del mercato, non servono tetri camerati (seppur mascherati nel civismo) e deportazione, serve sicurezza sociale nei quartieri data dalla rivitalizzazione delle comunità, serve riequilibrare i salari con i costi della vita dovuti al carovita di guerra, serve smettere di promuovere il cannibalismo di fondi di investimento e multinazionali sulle città e serve rifiutare collettivamente la corsa alla guerra della Ue contro la Russia e degli Usa contro l’Asia occidentale. Nella memoria del passato l’esempio, nella lotta del presente la pratica”.