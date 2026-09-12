Una giornata sociale per ringraziare chi li sta aiutando: un sabato con Giovane Grido Lucca e Faust

“Abbiamo ricevuto – raccontano – la solidarietà di studenti, lavoratori e aziende che abbiamo sostenuto in battaglie durante questi anni e, in generale, da molti abitanti di Lucca, che da subito e in poche ore, nel primo giorno, hanno raccolto più di 700 euro, che stanno continuando a salire”. Di qui la giornata conviviale, con musica dal vivo dalle 16,30 e fino a sera con, tra gli altri, Aruspicina e Bol.gia. Alle 18,30 si svolgerà l’assemblea studentesca d’inizio anno di tutti gli studenti degli istituti lucchesi, “in cui discuteremo di scuola, riarmo, irreggimentazione, Stazzema e carovita di guerra”. A seguire, la serata continuerà con musica e convivialità.