Futuro della manifattura, spunta il sondaggio via Whatsapp: è del Comitato Liste Civiche

Un sondaggio, con Google Moduli, che ha iniziato a circolare da ieri sulle chat Whatsapp e che ha incuriosito molti. Anche per il tema caldissimo, quello del futuro della ex manifattura.

Domande circostanziate sulla percezione dei cittadini dell’ex edificio industriale e sul suo futuro utilizzo che a molti ha fatto pensare all’interesse di qualche gruppo industriale della provincia o a un sondaggio informale di qualche forza politica se non proprio del Comune. Alcuni hanno anche pensato anche che fosse un questionario commissionato da qualche testata giornalistica, pur mancando di ogni indicazione di tipo statistico che ne rendesse in qualche modo verificabili le risposte, se pubblicate.

A palesarsi, con un post sui social, dopo l’uscita di un articolo sul ‘mistero’ di un quotidiano cittadino, è stata Lista Civile o, come si definisce ora, il Comitato Liste Civiche, di cui fanno parte noti esponenti della società civile cittadina.

Per chi volesse questo è il link per il ‘sondaggio’ del comitato delle liste civiche.

“Ma quale mistero – scrivono sui social – Il Comitato Liste Civiche ha deciso di interrogare i cittadini sul futuro della Manifattura tabacchi di Lucca. È un sondaggio informale, a uso interno, per potere calibrare proposte. L’obiettivo è scritto chiaramente: capire quali siano le priorità della cittadinanza”.