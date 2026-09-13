Museo della strage di Viareggio, Simiani (Pd): “Quando la destra insegue il Pd fa sempre bene”

Ma la soddisfazione dell’onorevole non è completa: “Quello che però ci lascia perplessi non è tanto la smania di mistificazione e protagonismo della maggioranza quanto le risorse messe a disposizione per realizzare e gestire la struttura. Noi avevamo stabilito 8 milioni per la sede e 1 milione all’anno per il funzionamento mentre la destra ha concesso 4 milioni per la sede e soltanto 50 mila euro annui per il funzionamento a partire dal 2029″.