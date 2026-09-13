proposta di legge al voto|
Museo della strage di Viareggio, Simiani (Pd): “Quando la destra insegue il Pd fa sempre bene”
“Quello che però ci lascia perplessi non è tanto la smania di mistificazione e protagonismo della maggioranza quanto le risorse messe a disposizione per realizzare e gestire la struttura”
“Non possiamo che essere soddisfatti che un provvedimento voluto fortemente dal Partito Democratico venga approvato dalla Camera“. Lo dice il deputato Dem Marco Simiani sulla sua proposta di legge per l’istituzione del Museo della strage di Viareggio depositata nel 2023.
“Quando la destra – dice – insegue il Pd fa sempre bene, anche se lo fa con molto ritardo: la proposta di legge sull’istituzione del Museo della Strage ferroviaria di Viareggio della deputata Deborah Bergamini deposita ben 588 giorni dopo la mia (basta controllare il sito della Camera) andrà in discussione nell’Aula di Montecitorio la prossima settimana”.
Ma la soddisfazione dell’onorevole non è completa: “Quello che però ci lascia perplessi non è tanto la smania di mistificazione e protagonismo della maggioranza quanto le risorse messe a disposizione per realizzare e gestire la struttura. Noi avevamo stabilito 8 milioni per la sede e 1 milione all’anno per il funzionamento mentre la destra ha concesso 4 milioni per la sede e soltanto 50 mila euro annui per il funzionamento a partire dal 2029″.