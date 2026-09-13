“Una seduta di Commissione dedicata verso una città più sicura”: la richiesta del centrosinistra dopo l’incidente mortale

“Una città vivibile è anche una città dove muoversi senza un’auto non significa mettersi a rischio”. lo sostengono i consiglieri di opposizione di centrosinistra in consiglio comunale a Viareggio ad appena due giorni dal terribile incidente costato la vita a una donna di 46 anni che tornava a casa in bici sul vecchio cavalcavia, nei pressi di Torre Matilde.

“Ai familiari – precisano – va il nostro cordoglio e la vicinanza della città intera. Purtroppo non è un episodio isolato: da anni le strade di Viareggio sono teatro di incidenti che costano vite umane, spesso proprio tra chi si muove a piedi o in bicicletta. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani. L’episodio della scorsa notte riporta all’attenzione un tema strutturale della città: la sicurezza di chi si muove senza un’auto, in particolare nei punti di maggiore criticità come i cavalcavia, spesso privi di percorsi ciclopedonali adeguati e di illuminazione sufficiente”.

Per i consiglieri, “Il nuovo sottopasso è un primo passo importante e atteso da tempo, ma da solo non basta: mancano ancora piste ciclabili capillari che colleghino davvero i quartieri al centro affinché chi vive in periferia abbia una alternativa reale all’auto. Un trasporto pubblico più funzionale e diffuso è parte della stessa risposta, perché meno auto in strada significano meno rischi. Servono anche soluzioni concrete per il cavalcavia Barsacchi, che ha già visto troppi tragici eventi.