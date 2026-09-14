Protesta Trebesto, anche una proiezione sulle Mura nella sera della Luminara

Un’azione simbolica giunta a conclusione di una mobilitazione iniziata già dalla mattina del 13 settembre, quando un corteo di oltre 250 persone ha attraversato le strade di Sorbano e del quartiere di San Concordio. La protesta è scattata a seguito della decadenza della concessione dello Stadio Bardo, un impianto che da anni rappresenta “il cuore pulsante di una società sportiva capace di costruire dal nulla una realtà solida e radicata nel tessuto sociale”. Al fianco della Trebesto hanno sfilato anche diverse associazioni e realtà politiche locali, tra musica, balli e slogan.

A spiegare il senso della manifestazione era stata Alessia Ruggieri, socia della Trebesto: “Oggi scendiamo in corteo, per lo Stadio Bardo e per tutti gli spazi che a nostro parere è importante siano valorizzati con una logica dal basso, quindi dalla cittadinanza, dalla persone che il territorio lo vivono e lo mantengono vivo ogni giorno. Questa situazione in cui ci troviamo ci ha dato l’occasione di avviare un confronto con altre associazioni del territorio e di riscontrare una problematica comune nella gestione degli spazi a Lucca. Per noi, le decisioni che riguardano il futuro della cittadinanza non possono essere prese a mezzo stampa, ma devono essere punti di un processo partecipato, con chi appunto ha chiare le esigenze del territorio perché lo attraversa ogni giorno. Qui, adesso speriamo di avviare un percorso anche con le altre associazioni per fare rete e di poter portare quello che per noi è il garantire il diritto alla cultura, allo sport, agli spazi di aggregazione che devono essere gratuiti e accessibili a tutti”.