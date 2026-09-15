Zucconi (Fdi): “Bene l’avvio del bonus colonnine domestiche per la transizione energetica”

“Esprimo il mio apprezzamento per l’avvio del bonus colonnine domestiche , una misura concreta che conferma l’impegno del governo Meloni e del ministro Adolfo Urso nel sostenere la transizione del settore automotive , accompagnandola con strumenti a beneficio dei cittadini e del sistema produttivo italiano”. Lo scrive in una nota il deputato e segretario di presidenza alla camera, onorevole Riccardo Zucconi.

“Il contributo – spiega – che copre l’80 per cento delle spese per l’acquisto e la posa delle infrastrutture di ricarica, fino a 1500 euro per le persone fisiche e a 8mila euro per gli interventi condominiali, rappresenta un aiuto significativo per rendere più accessibile la mobilità elettrica. Particolarmente importante è inoltre la ricaduta sulla nostra economia: oltre la metà delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia viene infatti prodotta nel nostro paese. Investire nella rete significa quindi sostenere non solo i consumatori, ma anche la manifattura, l’occupazione e le competenze tecnologiche italiane. È questa la strada giusta: accompagnare la transizione ecologica senza lasciare indietro cittadini, imprese e lavoratori, rafforzando al tempo stesso la competitività e l’autonomia della filiera automotive nazionale”.