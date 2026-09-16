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Il centro storico si spopola? Pardini torna alla lavagna: “I numeri smentiscono questo luogo comune”
Nuovo video della rubrica “Pillole di verità”: il sindaco cita i dati dell’anagrafe, con 8811 residenti nel 2007 e 8884 all’1 settembre 2026
Il centro storico di Lucca non ha perso residenti rispetto al 2022 e ne conta qualcuno in più anche nel confronto con il 2007. È il messaggio che il sindaco Mario Pardini ha affidato oggi (16 settembre) a un nuovo appuntamento con Pillole di verità, la rubrica video accompagnata dal payoff Le opinioni sono libere, i numeri no. Anche questa volta il primo cittadino si presenta davanti a una lavagna a fogli mobili, sulla quale riporta le cifre con cui risponde alle affermazioni sullo spopolamento della città dentro le Mura.
Al centro del ragionamento ci sono i dati dell’anagrafe comunale. Pardini mette a confronto tre fotografie della popolazione residente: 8811 abitanti nel 2007, 8873 nel 2022, anno dell’insediamento della sua amministrazione, e 8884 al primo settembre di quest’anno. Il saldo indicato è dunque di 62 residenti in più tra il 2007 e il 2022 e di ulteriori 11 nei quattro anni successivi.
“Il luogo comune del centro storico che si è spopolato in questi anni è smentito dai dati e dai numeri. Le cifre presentate restituiscono un quadro di sostanziale stabilità della popolazione anagrafica nelle tre date considerate, con incrementi contenuti in entrambi gli intervalli”.
“Anche oggi sono qua per fornire alcuni dati, alcuni numeri, ma non per creare dibattito o polemica – afferma Pardini –. In un clima già di campagna elettorale, il mio obiettivo è che possiate farvi liberamente le vostre idee e opinioni basandovi su numeri certi”.
“Senza andare a scomodare le neuroscienze, i bias cognitivi, le euristiche, il mio scopo è dare dei dati reali – ironizza Pardini –: in questo caso dall’anagrafe del Comune di Lucca, la scorsa volta dalla Camera di Commercio. Poi, se volete, potete usarli per giocare al Superenalotto, ma in ogni caso io sono qui per dare numeri oggettivi”.