Sicurezza e luoghi di aggregazione: dall’incontro di Gioventù Nazionale le priorità delle nuove generazioni

Dall’analisi delle risposte è emerso un quadro chiaro dell’interazione tra i giovani e Lucca. Cosa si ama : al primo posto la tranquillità della città, il fascino unico delle Mura e la sua atmosfera a misura d’uomo. Cosa manca : Spiccano con forza due criticità: la mancanza di sicurezza — tema sollevato con particolare preoccupazione dalle ragazze, che dichiarano di non sentirsi sempre tranquille la sera — e la carenza di luoghi di ritrovo dedicati ai giovani. Lucca è una città per giovani? La risposta prevalente si è divisa tra il no e un giudizio a metà, a testimonianza di una città dalle grandi potenzialità ma ancora con troppi limiti per le nuove generazioni.

“Vedere decine di ragazzi confrontarsi dal vivo e mettere nero su bianco punti di forza e criticità di Lucca è la prova che i giovani non sono apatici, hanno solo bisogno di spazi veri per esprimersi – dichiara Diego Carnini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale – Il dato sulla sicurezza, evidenziato soprattutto dalle ragazze, e la richiesta di spazi di aggregazione non possono restare inascoltati. Spritz e politica nasce proprio per questo: raccogliere queste istanze e trasformarle in proposte e battaglie concrete per i giovani e per Lucca. Questo era solo il primo appuntamento, ma proseguiremo ogni mese”.