L'incontro|
Sicurezza e luoghi di aggregazione: dall’incontro di Gioventù Nazionale le priorità delle nuove generazioni
Questionario anonimo distribuito durante il primo appuntamento di ‘Spritz e politica’ al Bar Monica. Carnini: “Raccoglieremo le istanze”
Grande partecipazione al Caffè Monica per il primo appuntamento di Spritz e politica, il format mensile promosso da Gioventù Nazionale Lucca per creare spazi reali di aggregazione e confronto tra i ragazzi del territorio.
Al centro della serata un’iniziativa di ascolto diretto: ai partecipanti è stato chiesto di rispondere in modo anonimo su dei biglietti a tre domande chiave sulla città, poi lette e discusse insieme durante l’aperitivo.
Dall’analisi delle risposte è emerso un quadro chiaro dell’interazione tra i giovani e Lucca. Cosa si ama: al primo posto la tranquillità della città, il fascino unico delle Mura e la sua atmosfera a misura d’uomo. Cosa manca: Spiccano con forza due criticità: la mancanza di sicurezza — tema sollevato con particolare preoccupazione dalle ragazze, che dichiarano di non sentirsi sempre tranquille la sera — e la carenza di luoghi di ritrovo dedicati ai giovani. Lucca è una città per giovani? La risposta prevalente si è divisa tra il no e un giudizio a metà, a testimonianza di una città dalle grandi potenzialità ma ancora con troppi limiti per le nuove generazioni.
“Vedere decine di ragazzi confrontarsi dal vivo e mettere nero su bianco punti di forza e criticità di Lucca è la prova che i giovani non sono apatici, hanno solo bisogno di spazi veri per esprimersi – dichiara Diego Carnini, presidente provinciale di Gioventù Nazionale – Il dato sulla sicurezza, evidenziato soprattutto dalle ragazze, e la richiesta di spazi di aggregazione non possono restare inascoltati. Spritz e politica nasce proprio per questo: raccogliere queste istanze e trasformarle in proposte e battaglie concrete per i giovani e per Lucca. Questo era solo il primo appuntamento, ma proseguiremo ogni mese”.
L’organizzazione ringrazia il Caffè Monica per l’accoglienza. L’appuntamento con il secondo incontro di Spritz e politica si terrà il mese prossimo.