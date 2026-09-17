Condivisione e divertimento, a Marlia arriva ‘Controvento’: la festa democratica della piana di Lucca

Controvento. È questo il titolo della festa democratica, organizzata dal Pd della piana di Lucca, che si terrà domenica (20 settembre), dalle 15,30, nella piazza del mercato di Marlia.

L’evento è stato presentato oggi (17 settembre) dai segretari comunali del Partito Democratico della piana: Mimmo Abd Elaziz di Capannori, Vincenzo Alfarano di Lucca, Federica Biagetti di Altopascio, Riccardo Del Carlo di Porcari, Simona Alfani di Montecarlo e Mirko Del Carlo di Villa Basilica.

“Sarà un’occasione per simpatizzanti, iscritti ma anche per qualsiasi cittadino interessato alle tematiche affrontate – dicono i segretari – di condividere e scambiare sui temi di grande attualità quali la pace, l’ambiente, la scuola, la sanità, le pari opportunità e il welfare”.

“Siamo molto contenti – aggiungono – di poter invitare tutti i cittadini della Piana, a partire da iscritti e simpatizzanti alla festa democratica. Il congresso del partito si è svolto a maggio e ci siamo messi subito dopo a lavorare a questa manifestazione, perché riteniamo importante offrire occasioni di riflessione e di svago per tutti e tutte. Visto il tempo ridotto, abbiamo pensato di concentrare tutto in un’unica data, ovvero domenica 20 settembre, ma affronteremo comunque tutte le urgenze che il nostro Paese vive in questo momento. A disposizione per l’iniziativa si sono messe tante associazioni e tanti referenti dei nostri territori, che ringraziamo di cuore. Alla festa democratica sarà anche possibile cenare. Un’opportunità di riflessione, anche per portare la voce dei nostri territori al livello regionale e nazionale“.

“Sarà un momento di condivisione e di partecipazione per gli iscritti e per gli interessati. Sarà un momento anche per i bimbi – dice Elaziz – essendoci spazi dedicati anche a loro”.

“Questa non è una festa di un singolo comune – afferma Biagetti – ma una festa di tutta la piana. Sarà importante ascoltare i cittadini per mettere al centro le problematiche del territorio”.

“È importante stare vicini ai cittadini ed ascoltarli. Andiamo verso le elezioni – rileva Alfarano – ed il Partito Democratico vuole essere un’alternativa concreta”

“È una festa semplice e bella per fare comunità. Siamo contenti di far parte di questa iniziativa”, sottolinea Alfani.

“Questi appuntamenti sono di qualità. Si affrontano temi importanti che riguardano il territorio e la vita dei cittadini. Il Pd – evidenzia Del Carlo – vuole essere vicino alla gente. Facciamo del confronto dei cittadini un punto determinante della nostra azione politica”.

Il programma

Dalle 15,30 alle 18,30 si terranno i tavoli tematici su Pace, diritti e solidarietà, coordinato da Grazia Malerbi (PD) a cui partecipano Giancarlo Albroi, presidente associazione Gaza Fuori Fuoco, Francesco Cerasomma, consigliere comunale Avs di Capannori e testimonianza e realtà associative del territorio. Si terrà una raccolta fondi per Gaza destinato a Emergency. Altro tavolo Il valore della presenza, condotto da Alessandra Nieri, portavoce della conferenza delle donne democratiche, a cui partecipano Sara D’Ambrosio,

sindaca di Altopascio, Roberta Menchetti, vicesindaca di Porcari, Chiara Bechelli, vicesindaca di Castelnuovo Garfagnana, Tiziana Biagioni, vicesindaca di Camporgiano, Siliva Valentini, vicesindaca Borgo a Mozzano, Ilaria Carmassi, assessora alle pari opportunità del Comune di Capannori.

Poi il tavolo Scuola pubblica ed educazione, guidato da Antonio Cipriani, insegnante e consigliere comunale Pd Capannori, e Laura Lionetti, capogruppo Pd Capannori, a cui partecipano Enea Nottoli, insegnante, Michela Sevieri, docente e psicopedagogista clinica, Riccardo Del Carlo, insegnante e segretario Pd Porcari, Luigi Lippi, ex dirigente scolastico. Ci sarà un focus su Educazione sessuo-affettiva, moderato da Marianna Modestino, insegnante e capogruppo Capannori Corre, a cui partecipano Patrizia Fistesmaire, psicologa e responsabile Uf consultoriale zona Piana di Lucca, Stella Adami, presidente centro antiviolenza Non ti scordar di te, Angelo Albero, associazione Maschile Plurale Lucca, Armando Quaglia, associazione Maschile Plurale Lucca. Tavolo ‘Ambiente e futuro sostenibile, modera Michele Del Debbio, consigliere Pd Capannori, partecipano Claudia Berti, assessora all’ambiente del Comune di Capannori, Gianni Campioni, vicepresidente Legambiente Capannori e Piana, Rossano Ercolini, presidente Zero Waste Italy, Luca Pardini di Europa Verde, Piero Tartegni, presidente Cer Capannori.

Il tavolo Lavoro, sanità e welfare lo coordina Sara Madrigali, dipendente Regione Toscana settore inclusione sociale, e partecipano Paola Freschi, Fp Cgil, e Fabrizio Simonetti, segretario generale Cgil Lucca. Infine, il tavolo giovani democratici con Andrea Moriconi, presidente Giovani Democratici, Mattia Ciappi, responsabile nazionale politiche europee e crisi umanitarie del Gd.