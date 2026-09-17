Fantozzi (Fdi): “Lucca più attrattiva grazie a Pardini: chi parla di ‘mangificio’ vada a Firenze”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi interviene nel dibattito sul turismo e sulla trasformazione del centro storico di Lucca, respingendo la definizione di città diventata un ‘mangificio’.

“Il tema del turismo e della sua espansione appassiona da tempo e noi dobbiamo registrare a Lucca una crescita importante, sia in termini di numeri, ma anche di qualità dell’offerta turistica. Qualche tempo fa si criticava il mordi e fuggi, ovvero l’arrivo di comitive di crocieristi che non portavano benefici di nessuna natura. Oggi, grazie al grande lavoro dell’amministrazione Pardini, la situazione è decisamente diversa e Lucca è meta di visitatori da tutto il mondo e anche il suo patrimonio immobiliare è oggetto di interesse e di compravendite”.

“Nonostante questi risultati oggettivi, con numeri importanti, l’opposizione va in cerca di elementi per criticare e per ridimensionare il successo dell’amministrazione Pardini. Da qualche tempo – incalza Fantozzi – si discute sul fatto che Lucca sia diventata un mangificio, ovvero che siano proliferati esercizi commerciali dediti alla ristorazione a svantaggio di tutto il resto. Su questo tema Mario Pardini, numeri alla mano, ha smentito decisamente le valutazioni dell’opposizione”.

“Intanto c’è il fatto che dal suo insediamento, l’amministrazione Pardini ha fatto una moratoria per cui non sono state assegnate nuove licenze commerciali in ambiti della ristorazione, quindi quando si vedono nuove attività, in realtà sono solamente trasferimenti di licenze esistenti. Nel 2012 – dice Fantozzi – le attività di ristorazione erano 524, nel 2022 erano 601 e oggi 554, quindi con la nuova giunta, in realtà, sono calate di 47 unità. Quindi, di cosa stiamo parlando? Per chi vuole avere una dimensione concreta di cosa significhi mangificio, lo invito a recarsi a Firenze e fare un giro nel centro storico”.