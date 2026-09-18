Commissione lavori pubblici, salta la vicepresidenza a Del Barga: bagarre Da Prato – Santi Guerrieri

Sotto accusa merito e metodo, causa la convocazione in via d’urgenza. Bianucci: “Centrodestra litiga e le questioni non si affrontano”

È bagarre in commissione lavori pubblici dove all’ordine del giorno c’era l’elezione del vicepresidente, con la maggioranza che avrebbe dovuto convergere sull’esponente di Difendere Lucca, Lorenzo Del Barga. Così non è stato.

Una scelta che, però, non ha trovato concorde, in maniera plateale, la consigliere Laura Da Prato, neocommissaria ai lavori pubblici proveniente dalla presidenza della commissione cultura (cui è destinato l’altro consigliere di Fdi, Luca Pierotti) dopo il rinnovamento del coordinamento provinciale, ora in mano al presidente Michele Giannini.

Il tema del contendere è, appunto, la scelta del nome per la vicepresidenza, anche se la questione è diventata formale sulle modalità di convocazione della commissione stessa. Alla fine, dunque, elezione saltata e riunione d’urgenza a palazzo Orsetti per sciogliere il nodo politico in vista di una nuova convocazione.

Sul tema il commento di Daniele Bianucci, consigliere di Sinistra Con e commissario ai lavori pubblici.

“Il centrodestra aveva i numeri per eleggere nella seduta di stamani (venerdì 18 settembre) il vicepresidente della Commissione lavori pubblici e non ci è riuscito. Abbiamo assistito a una litigata interna alla maggioranza mentre, ancora una volta, i veri problemi della città sono rimasti fuori dalla porta“.

“È difficile immaginare un’immagine più chiara del caos che ormai attraversa la maggioranza – dichiara Bianucci –. Doveva essere una semplice sostituzione interna e invece si è trasformata in uno scontro, con accuse e contestazioni anche nei confronti del presidente della commissione, Marco Santi Guerrieri”. Al centro delle polemiche è finita anche la decisione di convocare la seduta con procedura d’urgenza. “È stata l’ennesima forzatura di Santi Guerrieri – sostiene il consigliere – perché non c’erano, a nostro avviso, le condizioni che potessero giustificare una convocazione urgente. E la cosa politicamente più significativa è che la contestazione non è arrivata soltanto dall’opposizione: dalla stessa maggioranza è stato chiesto al presidente un maggiore rispetto nel modo di gestire e convocare la Commissione”.

“Il risultato è sotto gli occhi di tutti: per il caos del centrodestra e per il modo con cui viene condotta la commissione – dice Bianucci – l’organismo che dovrebbe occuparsi dei lavori pubblici e dell’ambiente della città resta ancora sostanzialmente bloccato”.

Bianucci richiama quindi le questioni che l’opposizione chiede da tempo di portare all’attenzione della commissione.

“Mentre la maggioranza litiga sulle poltrone, noi da mesi chiediamo sedute su problemi molto più importanti per Lucca. Vogliamo discutere del Campo Balilla; vogliamo affrontare nel merito il progetto di Pulia, che giudichiamo completamente sbagliato; vogliamo sapere cosa sta succedendo ai lavori di ristrutturazione della Manifattura Nord, che risultano bloccati da anni; vogliamo trovare soluzioni condivise per l’emergenza della falda ad Antraccoli, dell’allarme Pfas, dei lavori delle fognature che non vanno avanti. Sono questioni sulle quali il Consiglio comunale e soprattutto i cittadini hanno diritto di conoscere tempi, prospettive e responsabilità. Invece – conclude Bianucci – l’unica urgenza che sembra appassionare questa destra è occupare tutte le poltrone disponibili. Quando si tratta di confrontarsi sulle opere pubbliche, controllare l’attività dell’amministrazione e affrontare concretamente i problemi della città, la commissione non riesce a lavorare. Il centrodestra litiga, la commissione resta ferma e a pagarne le conseguenze è Lucca”.