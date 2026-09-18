Consiglio sulla manifattura, Forza Italia: “Bene la seduta straordinaria per un confronto pubblico e trasparente”

Forza Italia Lucca saluta con favore la decisione del sindaco di convocare un consiglio comunale straordinario e aperto agli interventi esterni, dedicato al futuro della Manifattura.

Un passaggio, previsto il 30 settembre alle 15, che gli azzurri considerano importante non soltanto per affrontare l’esito della procedura relativa alla porzione sud, dopo l’inammissibilità dell’offerta presentata da Polimea, ma soprattutto per aprire una nuova fase di confronto sul destino complessivo di uno degli spazi più strategici.

Secondo il partito azzurro infatti la Manifattura, per la sua storia, le sue dimensioni e la sua collocazione nel centro storico, rappresenta una sfida che non può essere affrontata attraverso una singola destinazione. Serve una visione capace di tenere insieme rigenerazione urbana, sostenibilità economica, servizi, cultura e capacità di riportare funzioni nel cuore della città, salvaguardandone al tempo stesso l’equilibrio.

“La seduta di consiglio straordinaria è una scelta che condividiamo pienamente – commenta il segretario comunale di Forza Italia, Claudio Lazzarini – sollecitata anche da noi: perché su un tema di questa portata la politica dell’ascolto non è un orpello, ma una necessità. La Manifattura è un pezzo fondamentale della storia e del futuro di Lucca e riteniamo importante che, prima di assumere nuove decisioni, ci sia la possibilità di ascoltare idee, proposte e contributi provenienti dalla città”.

Per Forza Italia si tratta anche di un approccio profondamente diverso rispetto a quanto avvenuto nel precedente mandato amministrativo. “Non dimentichiamo – prosegue Lazzarini – che nel precedente mandato la capacità di ascoltare realmente la città su questioni strategiche come questa è mancata. Oggi, invece, riteniamo positivo che l’amministrazione scelga di aprire un confronto pubblico e trasparente. È esattamente il metodo che serve quando ci si trova davanti a una sfida così complessa”.

L’inammissibilità dell’offerta presentata da Polimea, dopo un percorso che aveva visto quel progetto al centro del confronto sulla porzione sud della Manifattura impone ora, secondo Forza Italia, anche un cambio di passo.