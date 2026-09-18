L'intervento|
Consiglio sulla manifattura, Forza Italia: “Bene la seduta straordinaria per un confronto pubblico e trasparente”
La posizione: “Serve una visione che tenga insieme rigenerazione urbana, sostenibilità economica, servizi, cultura e ritorno di funzioni”
Forza Italia Lucca saluta con favore la decisione del sindaco di convocare un consiglio comunale straordinario e aperto agli interventi esterni, dedicato al futuro della Manifattura.
Un passaggio, previsto il 30 settembre alle 15, che gli azzurri considerano importante non soltanto per affrontare l’esito della procedura relativa alla porzione sud, dopo l’inammissibilità dell’offerta presentata da Polimea, ma soprattutto per aprire una nuova fase di confronto sul destino complessivo di uno degli spazi più strategici.
Secondo il partito azzurro infatti la Manifattura, per la sua storia, le sue dimensioni e la sua collocazione nel centro storico, rappresenta una sfida che non può essere affrontata attraverso una singola destinazione. Serve una visione capace di tenere insieme rigenerazione urbana, sostenibilità economica, servizi, cultura e capacità di riportare funzioni nel cuore della città, salvaguardandone al tempo stesso l’equilibrio.
“La seduta di consiglio straordinaria è una scelta che condividiamo pienamente – commenta il segretario comunale di Forza Italia, Claudio Lazzarini – sollecitata anche da noi: perché su un tema di questa portata la politica dell’ascolto non è un orpello, ma una necessità. La Manifattura è un pezzo fondamentale della storia e del futuro di Lucca e riteniamo importante che, prima di assumere nuove decisioni, ci sia la possibilità di ascoltare idee, proposte e contributi provenienti dalla città”.
Per Forza Italia si tratta anche di un approccio profondamente diverso rispetto a quanto avvenuto nel precedente mandato amministrativo. “Non dimentichiamo – prosegue Lazzarini – che nel precedente mandato la capacità di ascoltare realmente la città su questioni strategiche come questa è mancata. Oggi, invece, riteniamo positivo che l’amministrazione scelga di aprire un confronto pubblico e trasparente. È esattamente il metodo che serve quando ci si trova davanti a una sfida così complessa”.
L’inammissibilità dell’offerta presentata da Polimea, dopo un percorso che aveva visto quel progetto al centro del confronto sulla porzione sud della Manifattura impone ora, secondo Forza Italia, anche un cambio di passo.
“Non è il momento di arroccarsi sulle posizioni – sottolinea Lazzarini – ma di serrare i ranghi e lavorare tutti insieme per individuare la strada più giusta. L’esito della procedura su Polimea chiude un percorso, ma non può chiudere la discussione sul futuro della Manifattura. Al contrario, deve aprire una fase nuova, nella quale mettere sul tavolo tutte le opzioni concretamente percorribili. Come partito siamo contrari all’idea di trasformare il complesso in un nuovo quartiere residenziale. Al contrario, crediamo che la sua collocazione strategica debba essere sfruttata anche per favorire un ritorno di funzioni nel cuore della città, riportando all’interno delle Mura quelle attività e quei servizi che nel corso dei decenni hanno progressivamente lasciato il centro storico. Ma pensiamo anche alla cultura, alla formazione e alla creatività. La storia industriale della Manifattura e la sua architettura possono diventare parte integrante di un progetto contemporaneo“.