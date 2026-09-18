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Svastiche sulle pareti della Camera del lavoro, la Cgil: “Un gesto incivile e vigliacco”
“Che manca di rispetto non solo ai valori della Costituzione italiana e della Resistenza, ma anche al mondo del lavoro e al sindacato”
I muri della Camera del lavoro e di alcuni esercizi commerciali adiacenti sono stati imbrattati con svastiche e frasi di odio. “Un episodio inaccettabile” per la Cgil Lucca, che condanna fermamente l’episodio che ha interessato anche la sede del sindacato di Fornaci di Barga.
Un atto, per la segreteria provincialela della Cgil, “che manca di rispetto non solo ai valori della Costituzione italiana e della Resistenza, ma per quanto ci riguarda, anche al mondo del lavoro e al sindacato. Episodio reso ancora più grave perché rivolto nei confronti di un luogo che è da oltre un secolo uno storico riferimento per la tutela dei diritti dei lavoratori e per l’erogazione di servizi alla cittadinanza intera per tutta la Mediavalle e non solo.
Un gesto incivile e vigliacco che merita di essere doverosamente condannato ed attenzionato dalle autorità competenti, per assicurare i responsabili alla giustizia. Chi lo ha compiuto ha infatti inteso attaccare un luogo simbolico, che rappresenta per tanti i valori fondanti della nostra democrazia, su cui è basata la Costituzione dello Stato italiano, ed ha quindi commesso un’offesa non solo nei confronti della Cgil, ma di tutta la società civile”.