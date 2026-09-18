Traffico e inquinamento, Altrestrade: “Serve mobilità intelligente, non risposte del secolo scorso”

“Leggiamo con una certa sorpresa l’intervento del movimento civico Per Lucca e i suoi paesi. La tesi è tanto semplice quanto sbalorditiva: siccome quarant’anni fa non abbiamo costruito una tangenziale, oggi dovremmo rimediare realizzando un progetto che – per loro stessa ammissione – è vecchio di almeno quarant’anni. Insomma, il ritardo diventa una strategia e il passato viene spacciato per futuro”. Lo afferma il Comitato Altrestrade.

“Peccato che in questi quarant’anni sia cambiato tutto. I territori – prosegue – sono stati trasformati da decenni di edificazioni casuali e da una pianificazione urbanistica spesso incapace di governare lo sviluppo. I corridoi infrastrutturali di un tempo oggi non esistono più, tanto che le nuove strade vengono inserite a forza nel contesto urbano, passando tra case, attività e paesi. E per far spazio a una strada si rischia di dividere in due proprio quelle comunità che qualcuno sostiene di voler difendere. Evidentemente, San Pietro a Vico, San Cassiano, Lammari, Picciorana, Antraccoli e le altre frazioni sono paesi soltanto quando fa comodo inserirli nel nome di un movimento. Quando si tratta di attraversarli con una nuova infrastruttura, diventano carne da macello“.

“Nel frattempo è cambiato anche il clima, è peggiorata la qualità dell’aria e il mondo ha cominciato a interrogarsi seriamente sul consumo di suolo e sulla dipendenza dal trasporto su gomma. Ma a Lucca c’è ancora chi pensa che la soluzione sia costruire nuove strade, mentre liquida come pseudo-ambientalisti coloro che chiedono di valutare alternative e conseguenze, in linea col resto del mondo“.

“I problemi del traffico e dell’inquinamento esistono. Ma non si risolvono trasformando ogni nuova strada in una verità di fede. Servono pianificazione, mobilità intelligente e una valutazione seria degli effetti sul territorio, non certo slogan che ignorano quarant’anni di cambiamenti e ci riportano dritti nel secolo scorso. Sia chiaro: non difendiamo l’immobilismo. Difendiamo il diritto dei cittadini a non subire decisioni concepite in un’altra epoca e riproposte oggi come se nulla fosse cambiato, calate dall’alto senza alcuna logica“.