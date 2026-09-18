Vicepresidenza Lavori Pubblici, Del Barga: “Ho dato la mia disponibilità per spirito di servizio”

Il consigliere comunale Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca) commenta l’ultima seduta della commissione Lavori Pubblici: “Questa mattina si è svolta la prima votazione per l’elezione del nuovo vicepresidente di commissione , conclusasi con 4 voti a favore per il sottoscritto e una scheda bianca. Per l’elezione servivano 5 voti quindi sarà necessaria una nuova seduta “.

“Nei giorni scorsi – prosegue Del Barga – il presidente Guerrieri mi aveva chiesto la disponibilità a ricoprire questa carica vacante. Ho accettato la richiesta solo per spirito di servizio verso la maggioranza, dato che i ruoli che già ricopro (presidenza commissione Urbanistica e soprattutto incarico alle Tradizioni Storiche) sono sufficientemente impegnativi”.