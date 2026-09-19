Organismi territoriali di partecipazione, il Comune non dà riscontri al comitato che si appella al difensore civico regionale

La petizione, sottoscritta da numerosi cittadini, chiede l’attuazione dell’articolo 17 dello statuto della città di Lucca e del capo IV del regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini, che prevedono gli organismi territoriali di partecipazione. Si tratta di strumenti di partecipazione diretta previsti da 14 anni e mai costituiti.

A oggi, il Comune non ha fornito risposta alla petizione entro i termini previsti dal regolamento comunale . I termini per il riscontro sono quindi ampiamente scaduti.

Il comitato ha pertanto presentato un ricorso al difensore civico della Regione Toscana, chiedendo di verificare il corretto svolgimento dell’iter amministrativo e il rispetto degli obblighi di risposta previsti dalla disciplina comunale in materia di petizioni e partecipazione dei cittadini.

“Abbiamo presentato la petizione il 16 aprile e attendiamo ancora una risposta da parte dell’amministrazione comunale. Non si tratta di una questione formale: il diritto di petizione dei cittadini comporta anche il diritto a ricevere una risposta nei tempi stabiliti dal regolamento – spiegano dal comitato promotore – Il rispetto dei diritti di partecipazione dei cittadini e il principio di trasparenza amministrativa non possono essere ignorati. Con questo ricorso al difensore civico chiediamo un intervento fermo affinché il Comune risponda ai cittadini e sblocchi un percorso democratico fondamentale per la vita dei quartieri e delle frazioni di Lucca”.