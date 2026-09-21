Alfarano (Pd): “Amministrare non vuol dire solo realizzare opere ma coinvolgere i cittadini in una visione”

Via il semaforo su viale Castracani e altre opere pubbliche sul territorio, non tutto rose e fiori secondo il capogruppo Pd, Enzo Alfarano. L’invito è quello di un maggiore impegno alla partecipazione e al coinvolgimento della cittadinanza. Sì, dunque, alla proposta della realizzazione degli Organismi territoriali di partecipazione.

“Leggendo nelle settimane scorse – dice Alfarano – quanto inerente ai disagi dovuti agli interventi svolti, solo a titolo esemplificativo, su viale Castracani, con eliminazione del semaforo in favore di un’isola pedonale, sulla via di San Giusto di Brancoli, con problemi che hanno isolato le frazioni brancoline e nel parcheggio retrostante la piazza di Ponte a Moriano, non possiamo che ribadire il principio secondo cui la partecipazione dei cittadini ed il dialogo con gli stessi debbano essere centrali anche nella programmazione e nella realizzazione dei lavori pubblici”.

“Chi amministra ha il dovere di avere un’idea chiara di città, una visione complessiva e la responsabilità di portarla avanti. Ma avere una visione non significa decidere tutto dall’alto – spiega – Significa, al contrario, costruire un percorso nel quale le scelte dell’amministrazione sappiano confrontarsi con i bisogni reali delle persone e dei territori. Per questo è necessario rafforzare il rapporto con le frazioni, con i quartieri, con le associazioni e con le comunità locali. Gli interventi pubblici non possono essere soltanto una successione di opere, ma devono essere il risultato di una programmazione condivisa, capace di individuare priorità, urgenze e obiettivi di medio e lungo periodo. Penso a un metodo di lavoro basato sull’ascolto e sul confronto: incontri periodici nei quartieri e nelle frazioni, raccolta delle segnalazioni, individuazione delle criticità e definizione di un programma degli interventi che sia pubblico, trasparente e verificabile”.