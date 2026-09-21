Assi viari, il Forum per la tutela ambientale: “Argomenti inconsistenti da parte di chi è favorevole all’opera”

Torna a salire la tensione sul nodo delle infrastrutture e della mobilità nella Piana lucchese. A riaccendere il dibattito è Umberto Franchi, coordinatore del Forum per la Tutela Ambientale e Salute dei Cittadini (realtà che raggruppa 12 tra comitati e associazioni del territorio), che interviene con durezza contro le recenti prese di posizione favorevoli al completamento degli assi viari, smontando le tesi di chi ritiene che la nuova arteria possa alleggerire la circolazione stradale e difendendo il ricorso al Tar promosso contro i decreti commissariali.

“Ho letto sulla stampa locale che qualcuno continua a parlare di necessità del completamento degli assi viari (tra l’altro mai iniziati) e chi ancora pensa (pochi) che essi servirebbero a limitare il traffico circolante nella periferia di Lucca e nella sua Piana — premette Umberto Franchi —. Faccio allora osservare quanto segue con la speranza che ci sia la voglia di capire senza preconcetti. Lucca e la sua Piana è una realtà particolare della Regione Toscana, che si distingue per uno sviluppo distorto a rete, con una città diffusa nella piana di Lucca e i suoi Paesi, con una cementificazione sproporzionata che ha trasformato il territorio in una Campagna urbanizzata, frutto di mancanza di piani regolatori adeguati da parte delle varie amministrazioni che si sono succedute dagli anni Sessanta presenti nel territorio. Si è creato uno ‘sviluppo tortuoso mostruoso’, che non ha portato progresso ma alla costruzione di aziende, fabbriche, centri servizi, centri commerciali e case… disseminati ovunque, con una rete di strade, vie e viuzze che è la più estesa di tutte le altre città toscane, dove le persone e i trasportatori di merci sono costretti a fare molti percorsi su più strade, per recarsi al lavoro, ai centri commerciali e di servizio».

Entrando nel merito della struttura degli spostamenti locali, il coordinatore del Forum contesta le rassicurazioni arrivate da alcune sigle e comitati favorevoli all’opera: “Ora ho letto sulla stampa locale di un pseudo comitato che non mi risulta che abbia una reale rappresentanza e che si autodefinisce Per Lucca e i suoi Paesi, che gli assi viari (una nuova strada) farebbero limitare il traffico circolante attualmente nelle strade a Lucca e nella Piana. Siccome ciò è del tutto falso, penso che sia utile far capire a chi legge facendo alcuni esempi. Ad esempio: chi deve recarsi al centro commerciale di San Vito provenendo dal territorio est (Capannori, Marlia, Segromigno, Porcari, Altopascio…) farà sempre via Pesciatina, via Vecchia Pesciatina o via delle Ville… Mentre chi viene da Castelnuovo farà la strada statale 445 e statale 12 per Ponte a Moriano Lucca; chi deve recarsi alla fabbrica ex Perini di Mugnano farà sempre via di Tiglio, via Romana e via Ingrillini; chi deve recarsi alla Coop di Sant’Anna farà sempre via Sarzanese, ecc… Questo vale per tutto il territorio della Piana Lucchese. Quindi è ovvio che la nuova strada chiamata assi viari ai cittadini non darebbe alcun beneficio in termine di riduzione del traffico, ma solo quello di aggiungere ulteriore traffico su gomma e ulteriore distruzione di ambiente, cementificazione, aggiungendo anche inquinamento a quello esistente”.

Franchi incalza poi i sostenitori del progetto sulla sostenibilità ambientale dell’intervento e sui costi lievitati negli anni: “Chiedo: come fate a non capire che una nuova strada non potrebbe spostare il traffico di chi necessariamente con i mezzi gommati deve fare quelle strade per recarsi in un centro servizi, in una fabbrica, in un centro commerciale? Inoltre come non capire che già oggi la realtà dell’inquinamento atmosferico nella Piana di Lucca è caratterizzata dalle concentrazioni più elevate di particolato, polveri sottili, Co2, superiori a quelle in tutte le altre città della Toscana e gli assi viari porterebbero ulteriore inquinamento? Come non capire che con gli Assi Viari il traffico caotico aumenterebbe? Forse potrebbero favorire un po’ coloro che abitano in viale Europa a Marlia con la vaga speranza che l’attuale traffico circolante di chi deve andare sull’autostrada Firenze-Mare sia in parte deviato sugli assi viari, ma con un estremo danno che avverrebbe per coloro che abitano ad Antraccoli/Tassignano, dove è previsto lo sbocco del traffico. È quindi ovvio che le vie di comunicazione non avrebbero alcun beneficio, ma solo quello di aggiungere ulteriore traffico su gomma e ulteriore inquinamento a quello esistente. Viene da chiederci se questi signori che sbraitano in favore degli assi viari hanno a cuore la sorte dei cittadini o invece quello che veramente interessa è il business di 179 milioni, di un’opera che inizialmente doveva essere di 30 chilometri, con un costo di 78 milioni di euro, successivamente ridotta a 11,5 ed oggi ridotta a circa 7 con un costo di 179 milioni?”.

A supporto della propria posizione, l’esponente ambientalista pone una serie di quesiti d’impatto sul territorio e richiama la legittimazione ottenuta dalle petizioni popolari: “Le domande che questi signori dovrebbero farsi sono queste: è giusto spendere 179 milioni per un’opera costruita con una montagna di catrame e cemento alta fino a 10 metri, che spacca la Piana in due e distrugge il poco verde rimasto? È necessario fare un’opera che distrugge territori agricoli e passa in mezzo alle case? È necessario fare un’opera che andrebbe ad inquinare le acque con la chiusura dei pozzi artesiani? È giusto distruggere l’habitat soprattutto nel parco dei Laghetti di Lammari? È giusto rischiare il dissesto idrogeologico ed impedire gli scarichi nelle canali e fossi esistenti nel nostro Territorio come documentato anche dal Consorzio 1 Toscana Nord? Credo inoltre che quando si parla a nome dei cittadini il buon senso dovrebbe far ricordare che gli unici che possono farlo siamo noi del Forum per la Tutela Ambientale e Salute dei Cittadini (che raggruppa 12 comitati e Associazioni) avendo raccolto oltre 5mila firme certificate contro gli assi viari e per le proposte alternative elaborate dal Forum e già discusse con le istituzioni e diverse parti sociali. Quindi credo che gli argomenti di coloro che spingono per fare questa opera devastante sono del tutto inconsistenti e probabilmente sanno bene che l’asse viario non andrebbe a ridurre il traffico intorno alla città e nella Piana, ma insistono per altri motivi meno nobili. I cittadini sanno che una nuova strada sarebbe solo un altro incentivo al traffico su gomma senza risolvere minimamente la questione del caos esistente”.