L'intervento|
Forza Italia, plauso all’ipotesi ‘Strade sicure’: “Era fra le proposte del nostro gruppo consiliare”
Ricci: “La presenza dell’esercito, se concretizzata, permetterà di consolidare quel livello di sicurezza già elevato di cui gode Lucca”
Strade sicure, interviene il consigliere comunale di Forza Italia, Giovanni Ricci,
“Bene valutare l’estensione dell’operazione Strade Sicure anche alla città di Lucca – dice Giovanni Ricci – Come gruppo Forza Italia, insieme al collega capogruppo Di Vito, avevamo già avanzato l’idea di portare a Lucca l’operazione Strade Sicure come valore aggiunto al già buon lavoro svolto dall’amministrazione Pardini sul tema sicurezza e dalle nostre forze ordine. La presenza dell’esercito, se concretizzata, permetterà di consolidare quel livello di sicurezza già elevato di cui gode Lucca rispetto ad altri contesti regionali o nazionali. L’impiego degli attuali volontari in capo alle nostre forze di difesa in chiave di tutela dell’ordine pubblico supporterà il lavoro delle forze dell’ordine già attive sul territorio”.
“Lucca ha uno standard di sicurezza elevato rispetto ad altre realtà del paese – conclude Ricci – Per questo vediamo la presenza di Strade sicure come un valore aggiunto al mantenimento di questo importante indicatore di qualità della vita”.