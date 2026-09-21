Il commento|
Nuovo ponte sul Serchio, Difendere Lucca contesta l’esito del voto on line: “Un flop, il nome non è definitivo”
Il gruppo di maggioranza: “Tocca alla giunta assumersi la responsabilità di avvallare un metodo neanche tanto partecipativo”
La lista civica Difendere Lucca, gruppo di maggioranza nel Comune di Lucca, commenta l’esito del concorso indetto dalla Provincia per dare un nome al nuovo ponte sul fiume Serchio: “Nonostante la gran cassa mediatica del Pd e della Provincia di Lucca, pochissime persone hanno votato per il nuovo nome. Un concorso nato male e finito peggio”.
“Abbiamo già contestato il metodo seguito dalla Provincia — continua Difendere Lucca — che si è nascosta dietro gli studenti per neutralizzare possibili nomi non graditi al Pd, come quello di Giuseppe Ungaretti. In questa scelta miope sono stati sacrificati anche altri nomi legatissimi al fiume, come quello di San Frediano”.
“La montagna ha partorito un topolino: la manciata di votanti (nemmeno 1400) sono pochissimi rispetto alle migliaia di aventi diritto, che ricordiamo essere tutti residenti nel Comune con più di sedici anni. Anche gli studenti non hanno in larga parte partecipato al voto, a riprova di un’operazione costruita a tavolino da parte della politica”.
“Alla luce di questo fallimento, costato tempo e soldi pubblici — conclude Difendere Lucca — il dato del nuovo nome non può dirsi acquisito. Ora toccherà alla giunta comunale, competente per legge, assumersi la responsabilità di avvallare un metodo di scelta che non si è dimostrato nemmeno tanto partecipativo”.