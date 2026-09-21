Nuovo ponte sul Serchio, Difendere Lucca contesta l’esito del voto on line: “Un flop, il nome non è definitivo”

La lista civica Difendere Lucca, gruppo di maggioranza nel Comune di Lucca, commenta l’esito del concorso indetto dalla Provincia per dare un nome al nuovo ponte sul fiume Serchio: “Nonostante la gran cassa mediatica del Pd e della Provincia di Lucca, pochissime persone hanno votato per il nuovo nome. Un concorso nato male e finito peggio”.