Estensione rete idrica, Caruso (Noi Moderati): “Adesso è necessario passare ai fatti”

“La firma del protocollo di intesa tra Comune di Capannori, Acque spa e Ait per l’estensione dell’acquedotto pubblico a Carraia e nelle zone limitrofe è un fatto positivo ma è necessario ottenere certezze sulla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all’investimento e sull’immediato inizio dei lavori”. Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale a Capannori di Noi Moderati, Domenico Caruso.

“Sotto questo profilo – prosegue Caruso – la stipula del protocollo di intesa è un passo in avanti a dimostrazione che la mozione di cui ero proponente e primo firmatario, approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2025, sta iniziando a dare i suoi frutti ma è necessario vigilare ancora per tutelare al meglio gli interessi dei cittadini di Capannori“.

“Per questi motivi – spiega il consigliere d’opposizione – l’audizione nella commissione lavori pubblici del presidente di Acque spa, Simone Millozzi, da me richiesta nei giorni scorsi resta pienamente valida per ottenere risposte certe sulla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e sulla tempistica per la realizzazione dei lavori“.