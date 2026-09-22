‘Idee in campo’ di Anci approda ad Altopascio: confronto sul tema dell’agricoltura

Ottava tappa di Idee in campo. Un percorso di confronto nei territori per l’agricoltura toscana . L’evento è in programma venerdì (25 settembre) alle 9,30 in Sala Mediateca (in piazza Ospitalieri) . Dopo l’evento inaugurale di Montespertoli e le tappe a Civitella Paganico, Fivizzano, San Gimignano, Suvereto, Carmignano, Pisa e Serravalle Pistoiese, il tavolo agricoltura di Anci Toscana incontra il territorio della provincia di Lucca per confrontarsi sulle principali sfide e opportunità del settore agricolo locale, valorizzando esperienze, progettualità e prospettive di sviluppo sostenibile.

L’incontro è realizzato nell’ambito della rassegna Dire e fare con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana. Gruppo Egs e Plures sono i main sponsor.

“Siamo molto contenti di ospitare ad Altopascio una tappa di Idee in campo, perché parlare di agricoltura significa parlare del futuro dei nostri territori, della loro tutela e della loro capacità di produrre valore, lavoro e comunità – dichiara Sara D’Ambrosio -. Anche in una realtà come la nostra il rapporto con la terra, con il paesaggio e con le produzioni locali rappresenta un patrimonio che dobbiamo saper difendere e, allo stesso tempo, accompagnare nelle trasformazioni che il settore sta vivendo. Penso alle conseguenze dei cambiamenti climatici, alla gestione della risorsa idrica, alla sostenibilità, ma anche alla necessità di sostenere chi sceglie di continuare a investire nell’agricoltura, a partire dalle nuove generazioni. Per questo è importante partire dai territori e ascoltare direttamente aziende, associazioni, amministratori e operatori: i Comuni possono e devono essere parte di questo confronto, facendo emergere esigenze concrete e costruendo insieme proposte capaci di arrivare fino al livello regionale. Ringrazio Anci Toscana per aver scelto Altopascio e per un percorso che mette davvero al centro il confronto e l’ascolto”.