Padiglioni dei Comics, Alfarano (Pd): “L’anno prossimo il montaggio ostacolerà la Luminara?”

L’intervento sul tema è a firma del capogruppo dem, Vincenzo Alfarano: “Nessuno mette in dubbio il valore della manifestazione Lucca Comics & Games, anche se bisognerebbe puntare maggiormente su qualità e sostenibilità – dice l’esponente dell’opposizione – Ma è possibile che ogni anno si inizi il montaggio dei padiglioni una settimana prima e si termini di smontare una settimana dopo rispetto agli anni precedenti? L’amministrazione è connivente o semplicemente inerte? Dobbiamo aspettarci che il prossimo anno i padiglioni ostacolino la processione di Santa Croce? Qualcuno si sta preoccupando della fruibilità della città come bene comune?”.