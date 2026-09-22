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Via il semaforo in viale Castracani, Alfarano: “Un progetto calato dall’alto, non sono stati sentiti i residenti”
22 settembre 2026 | 18:42
Secondo il capogruppo Pd con la riduzione della carreggiata per lo spartitraffico si perde il vantaggio dello spegnimento
Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Enzo Alfarano, torna sulla questione dello spegnimento del semaforo in viale Castracani.
A suo avviso i lavori pubblici dovrebbero seguire un iter partecipativo con i cittadini che abitano nei quartieri, piuttosto che presentare un progetto dall’alto come quello in viale Castracani.
Le sue parole nel video di Lucca in Diretta.