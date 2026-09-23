Dall’acquisto ai progetti non andati in porto, l’ex sindaco Fazzi sull’ex manifattura: “Per gestire la transizione servirebbe… Polis”

C’è una memoria storica, e politica, che a una settimana dal consiglio comunale aperto sull’ex manifattura tabacchi può permettere di fare un excursus su tutto quanto sta accadendo intorno all’immobile ex industriale abbadonato a ridosso di una delle porte di accesso alla città.

Interverrà, invitato dal presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, all’assise straordinaria e aperta di mercoledì (30 settembre) con inizio alle 15, l’ex sindaco di Lucca ed ex consigliere comunale, Pietro Fazzi. Sotto il suo mandato, infatti, si verificò il trasloco della manifattura all’immobile di Mugnano, l’acquisto della struttura di piazzale Verdi e via Vittorio Emanuele e prese il via il dibattito sulla destinazione futura del bene. Che, ad oggi, non ha ancora una direzione precisa.

A Pietro Fazzi abbiamo chiesto di fare un po’ di excursus storico-amministrativo. Inevitabile che ne sia scaturita una valutazione personale a tutto tondo su scelte fatte e da fare, e non solo. Un’intervista che è anche un appello alla trasparenza, affinché emerga, magari in consiglio comunale, il nome e le intenzioni di chi ha acquistato sul finire dell’amministrazione Tambellini la ‘stecca centrale’ del complesso già sede dell’industria per la manifattura dei tabacchi nota in tutto il mondo. E anche chiarendo se ci sono altri progetti sul futuro dell’edificio ex industriale oltre a quello di Music Innovation Hub. Mettendo così fine a una ridda di voci e ipotesi e anche di interpretazioni su una serie di uscite social delle ultime settimane, come ad esempio quelle arrivate da parte di un noto esponente di un’azienda cartaria della Piana di Lucca e di alcuni esponenti politici cittadini. E mettendo anche fine alla curiosa situazione secondo cui neanche il Comune di Lucca sarebbe a conoscenza del reale acquirente della parte ceduta dell’edificio, come si disse già all’epoca della giunta Tambellini e come si è continuato ad affermare fino ad oggi.

Un dato importante se è vero che, come pubblicato su queste pagine, fra le condizioni del progetto Polimea, al momento in stand-by, c’era proprio la richiesta al Comune di una garanzia di non concorrenza nelle funzioni da parte dell’acquirente di quella frazione del complesso.

Come si è originata l’operazione di acquisto dell’ex Manifattura Tabacchi da parte del Comune e come sono stati vissuti i primi momenti dopo il passaggio di consegne?

È bene chiarire che la ex Manifattura Tabacchi – così come la ex Caserma Lorenzini – non è piovuta dal cielo ma è stata acquistata e pagata, dal Comune fra il 1999 e il 2002. Il 31 dicembre del 2002 firmai il contratto di acquisto e la ex Manifattura entrò a far parte del patrimonio immobiliare della città. Il trasferimento della produzione a Mugnano fu completato nel 2004 e da allora il Comune ebbe il possesso dell’immobile che versava in condizioni critiche, ma volemmo festeggiare il risultato, condividerlo. E così organizzammo una bella mostra fotografica sui lavoratori e le lavoratrici nella Manifattura insieme al sindacato.

Quali erano le motivazioni strategiche originarie alla base dell’acquisizione dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale?

Fu un’operazione complessa dettata da esigenze diverse. In primo luogo, sottrarla alla speculazione. Si tratta di un complesso immobiliare che pesa quasi per il 20 per cento del centro storico e rappresenta l’ultima tessera disponibile per riordinare una quantità di funzioni ‘scoriandolate’ qua e là senza una logica. Il Comune, ad esempio, è diviso in troppe sedi senza un minimo di logica e in totale inefficienza gestionale: non ci possiamo assuefare agli sprechi e all’irrazionalità.

Per quale motivo il progetto iniziale di unificazione delle sedi comunali non si è concretizzato ed è stato invece varato il progetto Piuss?

Questa idea non ha mai visto la luce a causa delle note vicende che hanno interrotto il mio mandato, nel 2006, ma c’è da dire che chi aveva idee diverse e più brillanti ha avuto venti anni per trasformarle in realtà. Favilla varò il Piuss. Un disastro annunciato.

Un’accozzaglia di funzioni messe insieme senza un’idea guida. Un appalto affidato inopinatamente al Provveditorato delle opere pubbliche della Toscana e dell’Umbria, e rientrato fortunosamente per evitare di essere travolto dall’inchiesta sull’ente. Ma il caos non era finito: si era già nell’era Tambellini quando i lecci di piazzale Verdi furono rimossi e poi reimpiantati, dopo il dietrofront imposto dalla scoperta di un vincolo assoluto attorno al monumento ai caduti, che, forse per farsi perdonare, l’amministrazione decise di restaurare. Mi sono sempre chiesto se anche questa spesa fu imputata ai costi generosi dell’abortito Piuss sostenuto da un mutuo iniziale di ben 16 milioni di euro, una cifra che cito a memoria in attesa della conferma che ho chiesto all’amministrazione. E chi si occupava del Piuss naufragato, sta in prima fila a parlare dei destini della Manifattura con le ipotesi più fantasiose.

A quanto ammonta complessivamente l’esborso sostenuto finora dalla collettività lucchese per l’ex Manifattura e le opere collegate?

Ci sono gli elementi per farsi un’idea di quanto i lucchesi hanno speso per la ex Manifattura e ritrovarsi a niente dopo 24 anni da quando l’hanno comprata. Il prezzo di acquisto era stabilito in 5 miliardi dalla legge 22 luglio 1982 n.477 fu corrisposto, senza modifiche, in circa 2,5 milioni di euro dopo un’appendice della trattativa che provò a rinegoziarlo. A questo importo va aggiunto il prezzo dei circa centomila metri quadrati espropriati a Mugnano negli anni ottanta ma pagati molti anni dopo dalla mia amministrazione. Non credo che si possa ignorare neppure quanto speso dal Comune e dallo Stato con il Piuss. Già adesso possiamo parlare di una cifra complessiva assai rilevante per le casse del Comune. Se questo trend dovesse venir confermato in futuro con altre spese e altri sprechi si dovrebbe riscrivere il famoso detto sulle spese sostenute per il Serchio: “costa più della Manifattura ai lucchesi”.

Qual è il suo giudizio sul progetto Polimea e sullo stato attuale delle iniziative di rilancio del complesso immobiliare?

Siamo al punto zero: incredibilmente dopo 24 anni, Ho seguito da cittadino la lunga vicenda del Music Innovation Hub e ho letto quanto comunicato dalle testate locali sul progetto Polimea. Non entro nei dettagli e mi limito ad una valutazione generale: è l’ennesimo carrozzone velleitario che presto o tardi ritornerà sulle spalle dei cittadini e graverà sulle casse comunali. Ognuno dei partecipanti ha scelto una fetta – nel senso del settore – di business che troverebbe la sua sintesi nell’ambito della ricerca e della formazione musicale avanzata. Con attività ricettive, ristorazione (1821 metri quadrati), spazi per spettacolo… Insomma, una realtà autonoma che punta a mietere dal suo interno le ricadute eventualmente prodotte.

Cosa resterebbe alla città? Non ci vedo chiaro, nelle scelte e nei comportamenti. Quando si parla di beni pubblici o di progetti di rilevanza pubblica si dovrebbe privilegiare la trasparenza, a mio avviso, la trasparenza dovrebbe essere scontata, neppure esser richiesta. Così come chi agisce per sostenere gli interessi – legittimi, lo ripeto – di altri, dovrebbe dichiararlo. Lo stesso dovrebbe fare chi ha operato o sta operando in condizioni di oggettivo conflitto di interessi. È una questione di ‘galateo’ ma ancor più di rispetto.

Quali principi di trasparenza ovrebbero guidare la gestione dei beni pubblici e i rapporti tra privato e pubblica amministrazione?

Come mi succede spesso, il mio punto di vista è semplice, probabilmente banale. Se penso di poter fare un buon affare con un bene immobile, così come è regolamentato dalle norme urbanistiche, senza modifiche, agisco liberamente nella mia veste di privato: investo e agisco. Se, invece, voglio che il Comune modifichi la normativa per poter realizzare altro, allora entro nella sfera delle scelte politiche e mi rapporto con gli organi istituzionali competenti. Sarò io a decidere se agire in prima persona oppure avvalendomi di collaboratori fidati.

Troppo schematico? A me sembra chiaro.

È per questo, per un’esigenza di trasparenza, che mi sono chiesto e chiedo: per quale ragione si è accettato che rimanesse occulto il nominativo del soggetto che ha acquistato la ‘stecca centrale’ fra il 2021 e il 2022? Perché si continua a garantire questa riservatezza e non gli si chiede di manifestarsi apertamente? Sicuramente il bando del 2021 ha consentito di partecipare con la schermatura di una società fiduciaria, ma perché lo ha fatto? Non so… Deve essere una sorpresa? E per chi? Siamo così sicuri che sarà gradita?

Qual è la sua proposta per il futuro dell’ex Manifattura e come si potrebbero reperire le risorse necessarie al trasferimento dei servizi comunali?

Se vogliamo evitare di perpetuare gli sprechi, le inefficienze e le assurde scomodità agli utenti dei servizi comunali (ma anche di altre amministrazioni) l’accorpamento dei servizi e delle sedi comunali nell’ex Manifattura resta l’unica e ormai ultima soluzione praticabile.

Le principali sedi delle funzioni comunali sono attualmente quattro: palazzo Orsetti, palazzo Santini, palazzo Parensi e villa Bottini.

Dalla loro vendita si possono ricavare risorse importanti per sostenere il trasferimento.

Attraverso quale strumento si potrebbe gestire l’operazione di vendita e valorizzazione degli immobili comunali?

All’epoca del mio mandato il ritardo dovuto ai tempi delle vendite poteva essere gestito tramite Polis Spa, la società che ha consentito la realizzazione del recupero della caserma Mazzini e la realizzazione del parcheggio sotterraneo fra via Bacchettoni e San Francesco. Polis Spa avrebbe pagato l’acquisto contraendo un mutuo da estinguere in pochi anni con le cessioni definitive. Polis spa ha dato servizi e plusvalenze importanti, ma è stata chiusa, assorbita da Lucca Holding nel 2015, previa trasformazione in srl. Oggi occorrerebbe individuare un soggetto idoneo per ottenere un effetto analogo.

Cosa risponde alle obiezioni sollevate dall’ex sindaco Tambellini in merito alla tutela e alla gestione pubblica dei beni culturali?

Non credo che le obiezioni di Tambellini siano fondate. La Soprintendenza non ha interesse alla proprietà ma alla conservazione dei beni culturali. Così come non è vero che la proprietà pubblica garantisce la migliore valorizzazione: Villa Reale e Palazzo Bernardini sono solo due dei numerosi esempi che dimostrano il contrario. Come anche gli stessi palazzi comunali, inclusa Villa Bottini, sono l’esempio della prevalente inadeguatezza del pubblico.