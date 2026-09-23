La scuola a Lucca? Riparte precaria. 908 i docenti di sostegno senza garanzie sul futuro

Stabilizzare i 908 docenti precari di sostegno che quest’anno lavorano nelle scuole della provincia di Lucca. È questa una delle richieste principali emerse dall’incontro La scuola a Lucca riparte precaria, che si è svolto nella sede della Cgil di Lucca registrando una grandissima partecipazione di insegnanti, lavoratori della scuola e cittadini.

Una richiesta che parte da un dato molto concreto: nell’anno scolastico in corso, in provincia di Lucca, sono 908 gli incarichi attribuiti sul sostegno, 502 dei quali attraverso il meccanismo della continuità didattica.

“Parliamo di 908 insegnanti che, a tutti gli effetti, ricoprono un incarico continuativo e rispondono a un bisogno strutturale delle nostre scuole. Non c’è alcuna ragione perché il loro futuro professionale debba continuare a restare appeso a un filo, anno dopo anno – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – Se quei docenti servono ogni settembre, se lavorano con gli stessi ragazzi e garantiscono un servizio indispensabile, allora occorre avere il coraggio di affrontare seriamente il tema della loro stabilizzazione”.

La situazione del sostegno rappresenta infatti uno degli aspetti più evidenti di un fenomeno molto più ampio. Secondo i dati diffusi nelle scorse settimane, su un organico scolastico provinciale di poco inferiore alle 5mila unità, circa 3mila lavoratrici e lavoratori si trovano in una condizione di precarietà. Le assegnazioni a tempo determinato comunicate ad agosto erano 1263, delle quali 908 proprio sul sostegno.

“La continuità didattica, soprattutto quando si parla di sostegno, non può essere garantita soltanto sulla carta mentre si continua a mantenere precario chi quella continuità deve concretamente assicurarla. A pagarne le conseguenze non sono soltanto gli insegnanti, ma anche gli studenti, le loro famiglie e la qualità complessiva della scuola pubblica».

Il confronto ha affrontato anche le numerose criticità che hanno accompagnato l’avvio dell’anno scolastico: dalle procedure informatizzate per le nomine alle cattedre rese disponibili in ritardo. Tra i casi discussi, quello delle 27 cattedre annuali pubblicate soltanto con il secondo bollettino del 10 settembre, che secondo Flc-Cgil avrebbero dovuto essere disponibili già nel primo turno di assegnazione di fine agosto.

Durante l’incontro è stato inoltre ribadito come la precarietà non possa essere considerata un elemento fisiologico del sistema scolastico: contratti rinnovati anno dopo anno, cambi continui di sede, difficoltà nella programmazione della propria vita e procedure che spesso producono ulteriore incertezza sono problemi che incidono direttamente anche sulla capacità della scuola di garantire stabilità e qualità educativa.

Ad aprire l’iniziativa sono stati Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, coportavoce di Europa Verde Lucca. Sono quindi intervenuti Antonio Mercuri, segretario Flc-Cgil Lucca; Diletta Fallani, presidente della Commissione scuola e cultura del Consiglio regionale della Toscana; Fabrizio Simonetti, segretario generale Cgil Lucca; Luigi Sofia, docente precario e consigliere comunale di Pisa e Gaia Previti, docente di ruolo e componente del direttivo docenti precari della Toscana. A coordinare il confronto è stato Daniele Bianucci, consigliere comunale di Lucca.