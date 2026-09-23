L’urgenza della depavimentazione contro il cambiamento climatico: ne parla Sinistra italiana Lucca e Piana

L’urgenza della depavimentazione per recuperare il suolo perduto e ridurre i rischi del cambiamento climatico . E’ questo il tema di un incontro organizzato per venerdì 25 settembre alle 17,30 alla Pecora nera, nel giardino degli Osservanti a Lucca. Ne parleranno Giovanni Mastrolonardo, docente dell’Università di Firenze e Paola Galgani, vicesindaca e assessora all’Ambiente del comune di Firenze insieme a Luca Fidia Pardini , co portavoce di Europa Verde – Verdi di Lucca ed Eugenio Baronti, responsabile regionale ambiente di Sinistra Italiana.

L’appuntamento è organizzato da Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra che ne vuole parlare con le cittadine e i cittadini. “È stata – spiegano – un’estate torrida, sofferta soprattutto da chi vive nelle aree cementificate e asfaltate, lontano alla vegetazione che mitiga il calore più intenso. Il riscaldamento globale è un fatto e le destre con il loro negazionismo fanno prevalere il profitto dei pochi sul bene dell’umanità. La conversione ecologica va realizzata con politiche nazionali, europee e globali, ma anche le città e i territori possono fare molto. Per esempio, ampliando le aree verdi e riconvertendo spazi pavimentati; il contrario di quello che fa l’amministrazione di Lucca”.