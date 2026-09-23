L'intervento|
Successo della Lucca Visit Card, Difendere Lucca: “Strumento fondamentale di promozione”
Dal gruppo di maggioranza complimenti agli assessori Mia Pisano e Remo Santini e alla partecipata Lucca Plus
La lista civica Difendere Lucca commenta i dati recentemente pubblicati sui primi nove mesi della Lucca Visit Card: “Le oltre 2000 card acquistate rispetto all’obiettivo iniziale di 1500 sono l’ennesima conferma del buon lavoro svolto dall’amministrazione comunale per la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale della città”.
“La Lucca Visit Card ha per la prima volta messo a sistema le principali realtà museali cittadine. Uno strumento a beneficio di lucchesi e turisti ricercato da anni e raggiunto solo con questa amministrazione. Il biglietto unico – continua Difendere Lucca – rappresenta uno strumento fondamentale per una migliore promozione e fruizione dei nostri musei e monumenti”
“La Visit Card vuol dire dialogo e collaborazione tra il Comune e gli istituti culturali, vuol dire aumentare la valorizzazione del patrimonio della città e rendere il visitatore più consapevole e sensibile alle bellezze artistiche di Lucca. Per il raggiungimento di questo importante risultato i complimenti vanno alla nostra Mia Pisano, assessore alla cultura, a Remo Santini, assessore al turismo, e alla partecipata Lucca Plus, che ancora una volta si afferma come braccio operativo di qualità delle politiche comunali”