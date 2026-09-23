Successo della Lucca Visit Card, Difendere Lucca: “Strumento fondamentale di promozione”

“La Lucca Visit Card ha per la prima volta messo a sistema le principali realtà museali cittadine. Uno strumento a beneficio di lucchesi e turisti ricercato da anni e raggiunto solo con questa amministrazione. Il biglietto unico – continua Difendere Lucca – rappresenta uno strumento fondamentale per una migliore promozione e fruizione dei nostri musei e monumenti”