Di nuovo acqua scura dai rubinetti delle case di Santa Maria a Colle

Ancora acqua marrone dai rubinetti a Santa Maria a Colle, con nuove segnalazioni arrivate questa mattina dai residenti di via della Chiesa. A raccoglierle è il consigliere comunale Daniele Bianucci, che denuncia il ripetersi dei disagi nell’Oltreserchio e chiede interventi strutturali sulla rete idrica.

“Ci risiamo. Anche questa mattina alcuni cittadini di Santa Maria a Colle, in particolare di via della Chiesa, mi hanno segnalato la fuoriuscita dai rubinetti di acqua torbida e di colore marrone. Le fotografie che mi sono state inviate parlano da sole. Possiamo per una volta metterci nei panni dei cittadini e delle cittadine coinvolti, che sono comprensibilmente preoccupati?”.

“Non siamo più davanti a un episodio isolato. Segnalazioni di questo tipo si ripetono ormai con una frequenza eccessiva, soprattutto nelle frazioni dell’Oltreserchio, e tra le persone stanno comprensibilmente crescendo preoccupazione ed esasperazione. Aprire il rubinetto di casa e vedere uscire acqua marrone – tra l’altro senza mai essere avvertiti prima di eventuali problemi – non può diventare una situazione con cui abituarsi a convivere”, aggiunge Bianucci.

“Le rassicurazioni di Geal, anche stavolta successive all’episodio, secondo cui si tratterebbe di fenomeni temporanei, a questo punto non sono più sufficienti. Se il problema continua a ripresentarsi, significa che è necessario intervenire sulle cause e non limitarsi a gestire di volta in volta l’emergenza fino a quando l’acqua torna limpida”.