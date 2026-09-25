le segnalazioni|
Di nuovo acqua scura dai rubinetti delle case di Santa Maria a Colle
Bianucci torna sui problemi della rete nell’Oltreserchio: “Tra le persone stanno crescendo preoccupazione ed esasperazione”
Ancora acqua marrone dai rubinetti a Santa Maria a Colle, con nuove segnalazioni arrivate questa mattina dai residenti di via della Chiesa. A raccoglierle è il consigliere comunale Daniele Bianucci, che denuncia il ripetersi dei disagi nell’Oltreserchio e chiede interventi strutturali sulla rete idrica.
“Ci risiamo. Anche questa mattina alcuni cittadini di Santa Maria a Colle, in particolare di via della Chiesa, mi hanno segnalato la fuoriuscita dai rubinetti di acqua torbida e di colore marrone. Le fotografie che mi sono state inviate parlano da sole. Possiamo per una volta metterci nei panni dei cittadini e delle cittadine coinvolti, che sono comprensibilmente preoccupati?”.
“Non siamo più davanti a un episodio isolato. Segnalazioni di questo tipo si ripetono ormai con una frequenza eccessiva, soprattutto nelle frazioni dell’Oltreserchio, e tra le persone stanno comprensibilmente crescendo preoccupazione ed esasperazione. Aprire il rubinetto di casa e vedere uscire acqua marrone – tra l’altro senza mai essere avvertiti prima di eventuali problemi – non può diventare una situazione con cui abituarsi a convivere”, aggiunge Bianucci.
“Le rassicurazioni di Geal, anche stavolta successive all’episodio, secondo cui si tratterebbe di fenomeni temporanei, a questo punto non sono più sufficienti. Se il problema continua a ripresentarsi, significa che è necessario intervenire sulle cause e non limitarsi a gestire di volta in volta l’emergenza fino a quando l’acqua torna limpida”.
“Chiediamo – continua Bianucci – un quadro chiaro sulle condizioni della rete idrica dell’Oltreserchio, sugli interventi già realizzati e soprattutto su quelli programmati. Servono investimenti sulla rete, manutenzioni adeguate e soluzioni strutturali e definitive. L’acqua è un servizio pubblico essenziale e i cittadini hanno diritto ad avere certezze sulla sua qualità e sull’affidabilità della distribuzione. Dopo questo ennesimo episodio non bastano più spiegazioni rassicuranti: servono risposte concrete e tempi certi per gli interventi”.