Manifattura Sud, la posizione di Morici (Jam Academy): “Quello di Polimea non è un progetto calato dall’alto”

Apertura al confronto ma no alla narrazione distorta di un progetto ‘calato dall’alto’ o ‘monopolistico’. Giampiero Morici, manager culturale, musicista e imprenditore, referente di Jam Academy — tra le realtà partner del patto Polimea —, interviene nel dibattito sulla riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca per fare chiarezza sulla proposta culturale e gestionale, ripercorrendo le tappe del percorso e ricordando i passaggi chiave che hanno segnato il progetto.

“In questi giorni sulla Manifattura stanno parlando un po’ tutti — esordisce Giampiero Morici —. Leggo ricostruzioni, giudizi, proposte, idee su cosa si sarebbe dovuto fare e su cosa si dovrebbe fare domani. Visto che Polimea l’ho conosciuta da vicino e in parte l’ho anche vissuta, qualche considerazione sento di poterla fare anch’io, da cittadino e da persona che ha creduto, e continua a credere, nel valore di questo progetto. La prima cosa che mi colpisce è molto semplice: Polimea non è nata ieri, è stata per quasi quattro anni sul tavolo della città. Il progetto è stato presentato, pubblicato online, aperto al contributo di soggetti diversi. Sono state coinvolte realtà culturali, formative, imprenditoriali e sociali e sono stati fatti ripetuti inviti a conoscerlo, discuterlo, partecipare, proporre e anche criticarlo. Per questo oggi faccio fatica a riconoscermi nella definizione di progetto “calato dall’alto”. Possiamo certamente dire che avremmo potuto comunicarlo ancora meglio, raggiungere più persone, creare ulteriori occasioni di confronto. Ma una cosa è questa, un’altra è sostenere che Polimea sia stata pensata da pochi e consegnato alla città come un pacchetto chiuso: non è andata così».

Nel merito dell’architettura dell’intervento e delle critiche relative a un ipotetico monopolio degli spazi, il rappresentante di Jam Academy nega la centralizzazione delle funzioni, rivendicando la natura reticolare e plurale della rete di operatori coinvolti.

“Allo stesso modo non riconosco Polimea quando viene descritta come un progetto “monopolistico”, nel quale un unico soggetto avrebbe voluto occuparsi di tutto — precisa Morici —. Era esattamente il contrario. L’idea era costruire un ecosistema, mettere insieme soggetti, competenze e funzioni diverse dentro una visione comune: formazione, produzione culturale, accoglienza, servizi, ristorazione, spazi aperti alla città. Nella proposta erano coinvolte numerose realtà, ciascuna con il proprio ruolo. Poi si può preferire un altro modello, magari maggiormente frazionato, con spazi affidati separatamente a soggetti diversi. È una discussione assolutamente legittima, ma è un confronto tra due idee di rigenerazione urbana, non la dimostrazione che una delle due sia ‘megalomane’”.

L’analisi di Morici tocca poi lo strumento giuridico del partenariato pubblico-privato e l’esito formale dell’iter procedurale condotto dagli uffici comunali. “Vorrei chiarire anche la questione del partenariato pubblico-privato, perché vedo che viene spesso associata a presunti problemi di sostenibilità — chiarisce l’esponente del progetto —. Il partenariato è semplicemente uno degli strumenti attraverso i quali pubblico e privato possono organizzare ruoli, investimenti, responsabilità e gestione in operazioni particolarmente complesse. Nel nostro caso era una strada presa in considerazione anche sulla base delle esperienze maturate da Music Innovation Hub in altri progetti italiani. E ricordiamoci soprattutto una cosa: Polimea non è stata bocciata nel merito. La procedura si è fermata prima, la proposta è stata dichiarata inammissibile e non si è arrivati neppure all’apertura dell’offerta economica. Nessuno ha quindi stabilito che il progetto fosse culturalmente sbagliato, economicamente insostenibile o finanziariamente inconsistente. Quella valutazione, semplicemente, non è mai avvenuta. Chi vuole capire davvero cosa sia successo può leggere gli atti e gli approfondimenti pubblicati in questi giorni: è tutto pubblico”.

Un passaggio significativo del suo intervento ricostruisce poi le decisioni patrimoniali adottate sul plesso di via Vittorio Emanuele nel recente passato e gli effetti che queste producono sulle future prospettive di riqualificazione. “C’è un altro pezzo di questa storia che personalmente faccio molta fatica a dimenticare — sottolinea Morici —. Nel novembre 2021, nella fase finale della precedente amministrazione, oltre 6200 metri quadrati della Manifattura Sud furono aggiudicati a un privato per 1.502.000 euro, appena 2.000 euro sopra la base d’asta. All’asta partecipò un solo soggetto, Good City Srl, una società costituita il 18 novembre, esattamente sette giorni prima dell’asta del 25 novembre, con un capitale sociale di 10mila euro. Questo è quello che accadde. E lo dico sinceramente, da cittadino, è una vicenda che allora mi colpì molto e che ancora oggi mi lascia profondamente perplesso. Non sto mettendo in discussione la regolarità della procedura, su quello non discuto e inoltre non ne avrei alcun titolo. Sto facendo una considerazione politica e personale. Trovo quantomeno singolare che oggi si parli con tanta preoccupazione di proprietà pubblica, interessi privati, partecipazione e necessità che sia la città a decidere il futuro della Manifattura, dimenticando che una parte importante di quel complesso è diventata privata proprio attraverso quella scelta“.

“Peraltro all’epoca ci furono cittadini che chiesero esattamente più partecipazione — prosegue Morici —. Il Comitato Uniti per la Manifattura raccolse circa 1400 firme chiedendo un percorso partecipato prima della vendita. E c’è un’altra conseguenza molto concreta: quei 6200 metri quadrati oggi sono privati e qualunque progetto complessivo sulla Manifattura dovrà necessariamente fare i conti con quella proprietà. Non lo dico io: lo stesso Comune, negli atti relativi alla nuova procedura, ha riconosciuto che quella vendita ha modificato “le condizioni di unitarietà progettuale originarie” del complesso”.

In vista dei prossimi passaggi politici e amministrativi, Morici prende le distanze dalle speculazioni elettorali e ribadisce la totale apertura del partenariato a integrare nuove proposte e idee per la città. “Trovo un po’ surreale il dibattito di questi giorni — aggiunge l’esponente di Jam Academy —. Oggi improvvisamente tutti hanno una soluzione: chi dividerebbe gli spazi, chi ci metterebbe le abitazioni, chi gli uffici, chi vorrebbe un grande progetto internazionale, chi propone nuovi percorsi partecipativi. Tutto legittimo. Mi chiedo soltanto dove sia stato tutto questo fermento mentre per quasi quattro anni esisteva un progetto concreto, pubblico, consultabile e aperto al confronto. Adesso ci avviciniamo alla campagna elettorale e Polimea e la Manifattura sembrano essere diventate improvvisamente il terreno perfetto sul quale regolare conti politici, rivendicare meriti e attribuire responsabilità. È il solito teatrino della politica e, francamente, è la parte della vicenda che mi interessa meno”.