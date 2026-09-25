San Giorgio, Franceschi e Giglioli (SI): “Il carcere non può essere un luogo che la città sceglie di non vedere”

Dopo la visita della senatrice Ilaria Cucchi, Sinistra Italiana Lucca e Piana sollecita un piano nazionale e la nomina del nuovo Garante comunale dei detenuti

A margine della visita della senatrice Ilaria Cucchi al carcere di Lucca, Sinistra Italiana Lucca e Piana richiama l’attenzione sulle criticità strutturali del sistema detentivo e chiede risposte concrete sia a livello nazionale che cittadino.

“La visita della senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi al carcere di Lucca riporta l’attenzione su una questione che troppo spesso viene affrontata soltanto quando accade qualcosa di grave. La situazione delle carceri non può essere considerata un’emergenza occasionale: è un problema strutturale, che riguarda la dignità delle persone detenute, le condizioni di lavoro del personale e la capacità stessa della pena di svolgere quella funzione rieducativa prevista dalla Costituzione”, dichiara Maurizio Franceschi, segretario cittadino di Sinistra Italiana Lucca.

“Serve un vero piano nazionale sulle carceri, che non si limiti a costruire nuovi posti detentivi ma intervenga sul sovraffollamento, sul personale, sull’assistenza sanitaria e psicologica, sul reinserimento e sulle misure alternative alla detenzione – prosegue Franceschi -. Continuare a sottovalutare questa realtà significa lasciare soli detenuti, lavoratori e territori davanti a problemi che non possono risolvere da soli”.

“Sul piano cittadino – aggiunge Valeria Giglioli, consigliera comunale di Sinistra Italiana – auspichiamo che si concluda il prima possibile il percorso iniziato in Commissione per la nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone detenute. È grave che una figura così importante sia rimasta formalmente assente per mesi: il Garante non è un incarico simbolico, ma uno strumento concreto di tutela e di collegamento tra il carcere, le istituzioni e la città”.