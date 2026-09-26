Piscina Palatagliate, i capigruppo di maggioranza: “La giunta Pardini ha agito nell’interesse pubblico”

I capigruppo sottolineano: “La volontà è quella di concentrarsi sui fatti e di dare alla città impianti sportivi moderni e funzionali”

“La decisione del Consiglio di Stato mette un punto fermo: la scelta del Comune di Lucca è stata corretta, legittima e assunta nell’interesse della città. Ora avanti a progettare il futuro”. Lo dicono i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, Fava, Del Barga, Di Vito, Pierini e Pasquinelli, commentando la sentenza con cui la Quinta sezione di palazzo Spada ha respinto l’appello dell’Asd Circolo Nuoto Lucca. Il Consiglio di Stato ha confermato la piena legittimità della revoca della gara per l’affidamento triennale della piscina del palasport e ha respinto anche le richieste di risarcimento e indennizzo.

“Se ce ne fosse stato bisogno – proseguono – questa sentenza è l’ennesima conferma che l’amministrazione Pardini ha operato con trasparenza e nel rispetto delle regole. I ricorsi al Tar Toscana, promossi dal Circolo Nuoto Lucca, hanno allungato i tempi per la riapertura della piscina e per i lavori indispensabili alla riattivazione dell’impianto natatorio, il cui investimento presupponeva un tempo di ammortamento di almeno tre anni, come proposto dalla stessa asd; da qui l’impossibilità di fare un’apertura ponte che consentisse ai cittadini di fruire della piscina del Palatagliate e la decisione della revoca, motivata quindi dal mutamento della situazione di fatto e dalla necessità di far avanzare, allo stesso tempo, il programma di interventi di riqualificazione dell’impianto sportivo. Un percorso che il Tar della Toscana aveva già riconosciuto come corretto e che ora trova l’ulteriore sigillo del massimo organo della giustizia amministrativa“.

Per i capigruppo di maggioranza, il pronunciamento mette fine anche alla stagione delle polemiche. “Da mesi assistevamo a strumentalizzazioni che nulla avevano a che fare con il merito della vicenda ed hanno invece portato a ritardi, a solo discapito dei cittadini. Oggi i giudici hanno chiarito che le contestazioni non avevano fondamento. Ci auguriamo che si smetta di alimentare polemiche e si guardi al futuro con spirito costruttivo“.