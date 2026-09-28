Canone pubblicitario, Caruso (Noi Moderati): “La Cassazione mi dà ragione: ha natura tributaria”

“Il canone pubblicitario ha natura tributaria e non patrimoniale. A sancirlo è stata la sentenza numero 12225 del 2026 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione con una decisione che conferma la correttezza delle tesi da me sostenute nella scorsa primavera, allorquando il concessionario che a Capannori si occupa della gestione del canone pubblicitario, nell’erroneo convincimento che il canone pubblicitario avesse natura patrimoniale e non tributaria, recapitò avvisi di pagamento viziati da errori nella determinazione degli importi da pagare che avevano scatenato le giuste proteste delle imprese e indotto il Comune di Capannori a concedere una riduzione del dovuto pur di non rinunciare agli incassi nonostante la radicale nullità degli avvisi di pagamento emessi da Ica spa”. Lo afferma Domenico Caruso, capogruppo in consiglio comunale a Capannori di Noi Moderati.

“L’obiettivo dell’audizione del presidente di Ica – spiega Caruso – è chiedere il rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e leale collaborazione nella determinazione delle somme da pagare mettendo definitivamente fine alle criticità e alle contestazioni del passato. Infatti, la sentenza delle Corte di Cassazione impone al concessionario di abbandonare una volta per tutte la stagione delle approssimazioni e degli errori grossolani atteso che l’inquadramento del canone nell’alveo della materia tributaria comporta una svolta nelle modalità di accertamento: Ica, infatti, non potrà più limitarsi all’invio di bollettini contenenti dati non verificati ma sarà obbligata a rispettare i criteri degli accertamenti tributari garantendo una congrua motivazione, la trasparente determinazione della base imponibile e l’adozione delle regole della compliance e dell’adempimento collaborativo avviando un dialogo preventivo e costruttivo con i contribuenti”.