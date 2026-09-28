Organismi territoriali partecipativi, Vivere il centro storico scrive al sindaco: “Si riattivi l’iter”

Lettera aperta al sindaco di Lucca da parte del comitato Vivere il Centro Storico, che interviene nel dibattito sulla partecipazione cittadina sollecitando l’amministrazione comunale a dare concreta attuazione al regolamento sugli Organismi territoriali partecipativi (Otp), approvato dal consiglio comunale 13 anni fa e rimasto finora inattuato.

L’associazione richiama gli impegni assunti dal primo cittadino fin dalla campagna elettorale, evidenziando il ruolo di ascolto del territorio che questi strumenti dovrebbero garantire alla comunità locale.

“Stiamo assistendo alla querelle con il Comitato Partecipazione, che le chiede di dare attuazione a un regolamento vecchio di 13 anni e rimasto per tutto questo tempo in un cassetto, senza produrre quegli effetti per i quali il consiglio comunale lo aveva approvato — si legge nella lettera aperta del comitato Vivere il Centro Storico —. Gli Organismi territoriali partecipativi sono, in estrema sintesi, un lontano facsimile delle circoscrizioni e dovrebbero consentire ai cittadini una maggiore partecipazione alla vita politica e amministrativa della città”.

Il comitato rievoca quindi il confronto avvenuto prima dell’elezione, ricordando la posizione espressa nell’occasione dal candidato sindaco in merito alle problematiche dei vari quartieri e delle frazioni.

“Ricordiamo con piacere la disponibilità che lei dimostrò durante la campagna elettorale, quando ci ricevette presso la sua sede al Giannotti — prosegue la nota del comitato — In quell’occasione Le rivolgemmo le 15 domande poste a tutti i candidati a sindaco, alle quali lei cortesemente diede risposta scritta. Una riguardava proprio la soppressione delle circoscrizioni. Nella sua risposta precisò che il suo programma prevedeva “un assessore di riferimento dedicato alle problematiche delle zone, che avrebbe dovuto interfacciarsi con le associazioni e realizzare punti di incontro con i cittadini”. All’epoca non conoscevamo l’esistenza del regolamento sulla partecipazione, che già allora era rimasto nel cassetto per dieci anni, e avevamo quindi accolto favorevolmente quelle sue parole”.

I rappresentanti dei residenti del centro storico chiedono quindi un cambio di passo da parte di Palazzo Orsetti, chiamando in causa anche i recenti rilievi sollevati sulla gestione delle petizioni popolari.

“Ora che quel regolamento è venuto alla luce e che un Comitato ne chiede l’applicazione, ci domandiamo perché òei non colga l’occasione per attivarsi e dare finalmente attuazione al regolamento per la realizzazione degli Organismi territoriali partecipativi, a suo tempo approvato dal consiglio comunale — sottolinea l’associazione —. Ci risulta inoltre difficile comprendere perché una petizione dello stesso comitato, con la quale le veniva chiedeva la realizzazione degli Otp, non abbia mai ricevuto una sua risposta, che sarebbe stata dovuta ai sensi dello statuto comunale, come ha recentemente evidenziato anche il difensore civico intervenuto nella circostanza”.

A conclusione dell’intervento, il comitato rinnova l’appello per l’apertura immediata del percorso attuativo previsti dalle normative comunali.