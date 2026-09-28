Turismo, Alfarano: “La giunta Pardini subisce i cambiamenti anziché governarli”

“La realtà – evidenzia – si è rivelata, invece, più complessa negli ultimi due anni. Per il secondo anno consecutivo, infatti, i flussi turistici provenienti dalle destinazioni indicate, hanno risentito degli effetti delle ondate di calore, che ha portato i visitatori a scegliere località climaticamente più favorevoli. L’esito è stato quello, ancora una volta, di un appiattimento su un turismo mordi e fuggi, che poco lascia alla città, snaturandone ancora di più l’identità. Qualcuno dirà che il fenomeno dell’overtourism o del turismo mordi e fuggi ha una valenza internazionale e che un’amministrazione dispone di margini di azione limitati. È vero. Ma è anche vero che una città può scegliere se subire i cambiamenti o governarli, costruendo un’offerta turistica diversificata, investendo sulla qualità, valorizzando l’enorme patrimonio culturale e paesaggistico”.