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Turismo, Alfarano: “La giunta Pardini subisce i cambiamenti anziché governarli”
Il consigliere d’opposizione: “La domanda da porsi non inerisce al numero di turisti che arrivano oggi. Ma a quale Lucca vogliamo che scelgano domani”
“Cosa può fare l’amministrazione sul turismo? Nel periodo immediatamente successivo alla pandemia, le città d’arte, tra cui Lucca, che non ha fatto eccezione, hanno beneficiato di una forte ripresa dei flussi turistici, con un incremento delle presenze americane ed europee, interpretato come la conferma di un successo destinato a durare“. Lo afferma il capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico, Vincenzo Alfarano.
“La realtà – evidenzia – si è rivelata, invece, più complessa negli ultimi due anni. Per il secondo anno consecutivo, infatti, i flussi turistici provenienti dalle destinazioni indicate, hanno risentito degli effetti delle ondate di calore, che ha portato i visitatori a scegliere località climaticamente più favorevoli. L’esito è stato quello, ancora una volta, di un appiattimento su un turismo mordi e fuggi, che poco lascia alla città, snaturandone ancora di più l’identità. Qualcuno dirà che il fenomeno dell’overtourism o del turismo mordi e fuggi ha una valenza internazionale e che un’amministrazione dispone di margini di azione limitati. È vero. Ma è anche vero che una città può scegliere se subire i cambiamenti o governarli, costruendo un’offerta turistica diversificata, investendo sulla qualità, valorizzando l’enorme patrimonio culturale e paesaggistico”.
“L’amministrazione Pardini ha, invece, scelto la logica dell’iniziativa episodica, dell’evento spot con l’idea che riempire il calendario sia sufficiente. Ma una città non vive di sole manifestazioni, nè può fondare il proprio futuro turistico solo sul record delle presenze. Il rischio – conclude Alfaranco – è duplice: da una parte la rinuncia a costruire una politica vera sul turismo, dall’altra la compromissione dell’identità della nostra città, sottoposta ad una pressione eccessiva ed ingovernata di flussi. La domanda da porsi non inerisce al numero di turisti che arrivano oggi. Ma a quale Lucca vogliamo che scelgano domani. E su questo oggi l’amministrazione Pardini non è in grado di dare risposte vere”.
Foto da Facebook Vincenzo Alfarano